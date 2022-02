Fabiani recorrió la fabrica la Salteña- Molinos Rio de la Plata del Parque Industrial de Burzaco

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió la planta de la fábrica La Salteña – Molinos Río de la Plata ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, la cual lleva adelante actualmente proyectos para mejorar la productividad.

La jornada se llevó adelante en la planta ubicada en Juan XXIII N°2472, donde Fabiani recorrió las instalaciones y mantuvo una reunión con el gerente de la industria, Mariano Sasso; el director de Institucionales, Agustín Torres Campbell, y el responsable de Relaciones Laborales e Institucionales, Santiago Oneto.

“Nos encontramos recorriendo una industria muy importante de nuestro Parque Industrial como es La Salteña – Molinos Río de la Plata que continúa creciendo con nuevas inversiones y proyectos para mejorar su productividad”, sostuvo Fabiani.

En este sentido, remarcó “desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares en 2015 sumamos apoyo para avanzar en un trabajo mancomunado del Municipio con las industrias de nuestro parque de modo constante”, al tiempo que subrayó que “el objetivo es seguir por ese camino porque si el sector industrial crece, el distrito también lo hace”.

La planta de “La Salteña SA. Molinos Río de La Plata” fue inaugurada en el Parque Industrial de Burzaco en el año 2011, tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 200 millones de unidades, entre tapas de empanadas, pascualinas y otras pastas frescas.

El lugar cuenta actualmente con un plantel de 275 empleados y se encuentran llevando adelante proyectos de mejora de productividad. De la jornada participaron también el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la edil y presidenta de la Comisión del Parque Industrial del Concejo Deliberante, Cristina Vilotta; el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico, y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.