Autorizan un nuevo recorrido para la linea 514

El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó el desdoblamiento de un ramal de la línea de colectivos 514, Transportes Larrazábal, y la extensión de otro recorrido que realiza actualmente esa empresa. La primera modificación se hará sobre el Ramal A Barrio Lindo (que circula entre la localidad de Malvinas Argentinas y la estación de Claypole). Ese trayecto se desdoblará en la zona de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. Con una frecuencia de una unidad cada 20 minutos, el desdoblamiento en la ida a Claypole, de acuerdo con lo fijado por la Ordenanza 12.525, se producirá desde República Argentina y Monteverde (Ruta provincial 4), por República Argentina hasta Araujo, Figueroa, Río Salado, Eva Perón, y sigue por su ruta. La vuelta en esa zona será desde Eva Perón, Río Salado, Figueroa, Araujo, República Argentina, y luego su ruta habitual. En tanto que en otra ordenanza, la 12.526, el Concejo autorizó la extensión del ramal B – Barrio Loma Verde de la referida línea 514 en la zona de Malvinas Argentinas. La prolongación del servicio a la ida (desde Malvinas Argentinas hacia Claypole) se hará por Seguí, Capitán Moyano, Luis María Drago, Retiro, Acacia, Polonia, General Madariaga, Macedonio Rodríguez, Ceibo, José Serrano, y Rodríguez Peña hasta Juan Larrea. La vuelta, por su parte, se efectuará desde Rodríguez Peña y Larrea, por José Serrano, Ceibo, Macedonio Rodríguez, General Madariaga, Polonia, Acacia, Retiro, Luis María Drago, Eustaquio Díaz Vélez, Cabo Moreno, Segui, Carmona, su ruta. Estas modificaciones permitirá brindar servicio de transporte a una zona que no contaba hasta el momento con esa prestación, facilitando a los usuarios la llegada a la zona en que se encuentra el Centro de Integración Comunitaria, donde además funciona un vacunatorio contra el Covid-19.

