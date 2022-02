Cascallares y Fabiani encabezaron la primera firma de escritura del año

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la primera firma de escrituras del año junto a 86 familias de distintos barrios del distrito. La emotiva jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde Fabiani rubricó la firma de los títulos de propiedad en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las escrituras firmadas corresponden a la operatoria del Instituto de la Vivienda, a la Ley 10.830 y a Provincia Inmuebles Fiscales. Las mismas son para vecinos y vecinas de los barrios de Don Orione (San Francisco de Asís), Altos del Castillo (Ministro Rivadavia), 600 Viviendas (Glew), Complejo Charcas y Salaberry (Solano), San Ramón (San José) y Bario Lindo (Malvinas Argentinas). “Quiero agradecer a todo el equipo por el trabajo realizado. Desde el comienzo de la gestión de Mariano (Cascallares), allá por 2015, ya logramos avanzar con más de 11.000 escrituras”, sostuvo Fabiani, al tiempo que destacó que “este es uno de los actos más emotivos porque la escritura es un sueño cumplido para muchas familias”. Mariano Cascallares, en tanto, destacó el trabajo articulado con el gobierno bonaerense que encabeza el gobernador Axel Kicillof y subrayó que “tenemos muchas familias que necesitan un Estado presente y gracias a este programa se pudieron realizar miles de escrituras”. “Tenemos más de 3.000 para firmar y otras 700 para entregar en las próximas semanas. La verdad que orgulloso de todo el trabajo que se está llevando adelante”, apuntó. De la jornada participaron también la escribana Directora de la Escribanía General de Gobierno, Natalia Navas; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y los delegados Guillermo Antoniani (Glew), Antonella Napoli (Malvinas Argentinas), Rodolfo Díaz Vélez (Ministro Rivadavia), Mabel Klehb (San Francisco de Asís), Humberto Morelli (San José) y José Vélez (Solano), entre otras autoridades.

