Los salarios crecieron 53,4% en 2021, por encima de la inflación anual acumulada

El Índice de salarios total alcanzó en 2021 un aumento de 53,4%, cifra que ubicó a las remuneraciones por encima del incremento de los precios registrado en el mismo período, que fue de 50,9%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Tras darse a conocer el indicador, fuentes oficiales destacaron que de esta manera se alcanzó la premisa que se había impuesto el Gobierno nacional de lograr que los salarios comiencen a ganarle a la inflación para recuperar el poder adquisitivo y contribuir a dinamizar el consumo y la actividad económica en general, para recuperar la retracción de los años previos. Este jueves también se destacó que los incrementos otorgados durante 2021 en materia de jubilaciones y pensiones alcanzaron el 52,7% y se ubicaron por encima de la inflación del año, lo que permitió comenzar un proceso de recomposición de lo perdido por los haberes durante 2018 y 2019. De acuerdo con el reporte del Indec, el Índice de salarios total mostró un crecimiento de 53,4% en los últimos 12 meses, como consecuencia de una suba del 56,5% en el total registrado y de 40,6% en el sector privado no registrado. En particular, el Índice de salarios total registrado acumuló en los últimos 12 meses un aumento de 56,5%, a partir de un incremento del 55,3% en el sector privado registrado y un aumento del 58,6% en el sector público. En tanto, el Índice de salarios total verificó un incremento de 2,6% en diciembre de 2021 respecto al mes anterior, como consecuencia de una suba en los salarios registrados de 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 5,8%. El Índice de salarios del total registrado mostró una suba mensual de 1,9% en diciembre de 2021, como consecuencia de un incremento de 1,4% en el sector privado registrado y un aumento de 2,7% en el sector público. De esta manera, en términos interanuales el Índice de salarios total con el incremento del 53,4%, culminó el año por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo y que fue de 50,9%. En términos reales pasó en noviembre a terreno positivo 0,7% i.a. y en diciembre llegó a 1,6%, con lo que se ratificó la mejora que no se registraba desde marzo de 18, siempre en términos reales. Ese desempeño positivo se fundamenta en el crecimiento en el sector Privado registrado (+2,9% i.a.) y en el Público (5,1% i.a.), y disminución de la caída del sector Privado no registrado (-6,9% en diciembre). En 2020, el índice de salarios total registrado acumuló un aumento de 31,6%, como consecuencia del incremento de 34,4% del sector privado registrado y un aumento del 26,8% del sector público, mientras que la inflación fue de 36,1% también medido por el Indec. El presidente Alberto Fernández, en su última entrevista televisiva de la semana pasada, se manifestó “consciente” de que la gente tiene que “recuperar el ingreso real” y que el Gobierno debe “trabajar para que eso ocurra”. En el mismo sentido, Fernández volvió a expresarse en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos “le ganen a la inflación” no sólo año a año sino que “tienen que recuperar 20 puntos (perdidos) desde la época de Mauricio Macri”. En el mimos sentido, el ministro de Economía Martín Guzmán planteó recientemente en un encuentro con empresarios y líderes sindicales la necesidad de lograr ese acuerdo de precios y salarios, como condición para bajar las expectativas inflacionarias de este año que arrancan con un “piso” del 50%. Durante toda la actual gestión de Gobierno se reiteró la premisa de que los salarios acompañen el proceso inflacionario e incluso puedan “ganarle”.

