Las obras de extensión de la red cloacas de Burzaco benefician a mas de 13 mil vecinos

Avanzan a todo ritmo en la localidad de Burzaco los trabajos de extensión de la red cloacal. Las obras impulsadas por el Municipio de Almirante Brown, son ejecutadas por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), e incluyen una estación de bombeo, implican el tendido de una red de unos 17.600 metros de cañerías y beneficiarán a más de 6.000 vecinos. Los trabajos del tendido de redes secundarias de cloacas se efectuarán en áreas a uno y otro lado de las vías de la línea Roca. Al oeste de los rieles ferroviarios, las obras se desarrollarán en la zona comprendida por la avenida Hipólito Yrigoyen, Amancio Alcorta, San Martín y las vías. En relación a esto se manifestó el intendente interino Juan Fabiani: “Con Mariano Cascallares y el equipo de nuestro municipio estamos muy felices con estos avances estructurales que llegan para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, expresó. Al este de la estación, los trabajos se concentran en el sector delimitado por las calles Carlos Pellegrini, Humberto Primo, Juan Bautista Azopardo y la avenida Tomás Espora. De acuerdo con lo previsto, se concretarán más de 1.100 conexiones domiciliarias. Los trabajos, de no mediar inconvenientes, se extenderán aproximadamente hasta octubre. El funcionamiento de la red, con su estación de bombeo, será dispuesto luego por AySA. En cuanto a la estación de bombeo, estará ubicada junto a la sede de la Delegación Municipal de la localidad, en Roca y 9 de Julio y para su concreción se realizará una excavación de 11 metros de profundidad. Cabe consignar que también en Burzaco, pero en la zona del barrio Corimayo y sectores de Ministro Rivadavia, en articulación con AySA el municipio dio impulso a las obras de extensión de redes cloacales, que se encuentran en estado avanzado de ejecución, casi a punto de concluir. En este caso, benefician a un total de 7.290 vecinos, comprenden una red de 27.821 metros de cañerías y la concreción de otras 1810 conexiones domiciliarias. Estos trabajos comprenden la zona de la avenida Monteverde, Loreto, avenida Espora, 25 de Mayo, Rocha, Araujo y Mercedes. Trasladan feria por las obras Por otra parte, el Municipio de Almirante Brown informó que, ante el avance de los trabajos de ampliación de la red cloacal en la zona, la feria franca que tradicionalmente se realiza los días sábados por la mañana sobre la calle Roca en Burzaco, deberá mudarse.

Funcionará desde este sábado 29 de enero sobre la calle Mitre, entre 9 de Julio y Quintana y Humberto Primo, entre Roca y 25 de Mayo. Las obras de la nueva etapa de ampliación de la red cloacal se están concretando actualmente sobre Roca, entre 9 de Julio y San Martín, a pocos metros de la estación ferroviaria de dicha localidad.

