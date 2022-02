Cascallares y Fabiani junto a Guillermo Merediz recorrieron Gráfica del Parque Industrial que amplía su planta

El diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani junto al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, recorrieron las instalaciones de la empresa Gráfica TGI emplazada en el Parque Industrial de Almirante Brown, que invierte y amplía su planta, promoviendo la generación de nuevos puestos de trabajo para la región. Los funcionarios fueron recibidos por el Director Ejecutivo de la firma, Ing. Silvio Nobarvos, quien no solo guió a los visitantes durante la recorrida sino que también explicó el funcionamiento operativo de la empresa, ubicada en la calle Fonrouge 3197 de la localidad de Burzaco. Asimismo, los invitados conocieron la importante obra de infraestructura que la compañía lleva adelante para ampliar su planta producción con una inversión de 25 millones de pesos. En este sentido, se prevé una ampliación con una estructura de 800 metros cuadrados que se suman a los 1300 metros ya existentes, que será destinada para el área de producción y para depósito de mercadería. Además se sumarán nuevos puestos de trabajo, hoy la planta cuenta con 25 empleados. En la ocasión, Nobarvos subrayó no solo lo gratificante que es ser parte de un proyecto que fue evolucionando a través de los años, sino la importancia del respaldo del Estado ya que “hoy la industria necesita del acompañamiento para poder seguir creciendo y hacer lo que sabemos, ya que para nosotros fabricar y producir es un pasión”. Cabe señalar que Gráfica TGI inició su actividad en 1990 en la localidad de Lanús y al ampliar su planta en 2014 se mudó al Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, la empresa pasó de un emprendimiento familiar a una de las firmas más pujantes del Parque Industrial. Sus principales clientes son laboratorios medicinales y veterinarios, además de importantes marcas de industrias metalmecánicas, de alimentos e indumentaria. El encuentro contó también con la presencia de la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, la directora Desarrollo Industrial del municipio, Gabriela Pellegrini, y Roxana Rodríguez miembro de la comisión Mixta del Sector Industrial Planificado del distrito.

