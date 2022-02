El municipio avanza con la instalación de Puntos Seguros en Brown

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con la instalación de “Puntos Seguros” en distintos espacios públicos de todas las localidades, los cuales cuentan con un botón de pánico con conexión directa al Centro de Operaciones Municipal (COM) para alertar sobre cualquier emergencia en la vía pública. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que en los últimos días se colocaron diez nuevos “tótems” y que en total son 30 los Puntos Seguros ubicados en distintos espacios del distrito. “Seguimos sumando herramientas de prevención para nuestros vecinos y vecinas”, remarcó el jefe comunal. Mientras tanto Mariano Cascallares destacó que “se trata e dispositivos de última generación que se agregan a las cámaras de monitoreo, al Centro de Operaciones Municipal, a las miles de luces Led, a las alarmas comunitarias municipales y al Alerta Brown. De ese modo continuamos realizando aportes a la lucha de la Provincia conta el delito”, indicó. Los “Puntos Seguros” están conformados por una estructura metálica con botón de pánico que resulta una herramienta útil ante emergencias tales como un accidente de tránsito, un conflicto en la vía pública, un problema de salud, un incendio o un episodio vinculado al delito. A su vez, como una forma de seguir potenciando la tecnología al servicio de la prevención, en los lugares donde se colocan dichos puntos también se instala en las inmediaciones una cámara domo de amplio alcance, que registra la actividad de toda la zona.

De esta manera, ante una emergencia un operador del COM, cuya base operativa se encuentra en Burzaco, podrá dialogar con la vecina o el vecino y al mismo tiempo visualizarlo, para dar aviso a la Policía, Bomberos o al 107 AB de Emergencias Médicas de acuerdo a la situación denunciada. Esta iniciativa se enmarca en un plan integral de prevención ciudadana que prevé la instalación de 200 dispositivos con botón de pánico, los cuales se ubican en diferentes sectores tales como plazas, estaciones ferroviarias, refugios de colectivos y parques públicos. Finalmente, el diputado bonaerense Mariano Cascallares agregó que “con estos tótems vamos a seguir trabajando junto a nuestros vecinos y vecinas para seguir generando un Almirante Brown mucho más seguro”.

