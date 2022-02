Clases: el Gobierno bonaerense envía más de $3.000 millones a los consejos escolares

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires comenzó el envío de fondos por un total de más de 3 mil millones de pesos a los consejos escolares de los 135 distritos para las acciones preparatorias de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2022, ya que se “debe garantizar lo imprescindible para todas las escuelas”, según definió el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni. Las diferentes partidas asignadas por la dirección a los consejos escolares alcanzarán 3.094.268.109 de pesos y están clasificadas para su asignación en tareas como la compra de insumos para higiene personal, limpieza y desinfección de los edificios escolares, el agua envasada para consumo humano, la reposición de vidrios o lámparas, la recarga o renovación de matafuegos y tareas de mantenimiento periódicas, como la limpieza de tanques o el corte de pasto. En diálogo con Télam, Sileoni destacó -este lunes poir la tarde- el envío de fondos a los Consejos Escolares de cada unos de los distritos bonaerenses “que son una representación elegida democráticamente” y agregó que el dinero está destinado a “casi 14.000 establecimientos educativos para reparaciones de gas, reparaciones eléctricas, arreglo de techos, canaletas y aberturas” y también para la compra de “ropa de cama para las escuelas con residencia”. Alberto Sileoni, ministro de Educación bonaerense. Foto: Eva Cabrera “Para este año habrá una inversión de 15.000 millones de pesos para nuevos edificios educativos que abarca todos los niveles”, destacó y apuntó que está prevista la construcción de 78 establecimientos para nivel inicial y 23 para primario y secundario. El funcionario sostuvo que “son cifras que se descentralizan en todos los distritos” y resaltó, en referencia al gobierno de María Eugenia Vidal, que “la provincia viene de cuatro años de mucha desinversión en infraestructura y pérdida del poder adquisitivo del salario docente” Al respecto, señaló que después de los primeros años de la pandemia” el gobernador Axel Kicillof “tuvo una política muy resuelta en materia salarial” y por este motivo “las clases empiezan a tiempo”, además un plan de obras que fijó para las escuelas y jardines. “También hubo una política muy importante en infraestructura con 54 escuelas terminadas”, dijo, y destacó que la “inversión en educación es muy importante”. Los fondos se asignan para reparaciones menores en sanitarios, techos o en las instalaciones de electricidad o gas, independientemente de las obras de refacción que se realizan desde el plan provincial de infraestructura “Escuelas a la obra”, que hasta el momento lleva reparadas más de 4 mil escuelas. Las partidas preparatorias para el ciclo lectivo incluyen también la compra de pintura o utensilios de cocina y comedor. Ese envío de las partidas se complementa con los montos girados a los Consejos Escolares de todo el territorio bonaerense a través de otros mecanismos de financiamiento, y con las inversiones provenientes de las acciones contenidas en el programa provincial de infraestructura escolar. Además, se asignaron otros 1.000 millones de pesos surgidos del Gobierno nacional a 3.044 instituciones educativas de la provincia para reparaciones menores y adquisición de mobiliario y equipamiento. Sobre esta partida, el director del área, explicó que “es más focalizada para las escuelas que necesitan equipamiento en toda la provincia”. La partida de más de 3.000 millones de pesos es “para esta primera parte del año y que luego vamos a seguir reforzando sistemáticamente a los Consejos Escolares, que son los órganos encargados para encarar las reparaciones” en cada uno de los establecimientos educativos, explicó. Ante el inicio del ciclo lectivo, que comenzará el 2 de marzo, Sileoni afirmó: “Apuntamos a una presencialidad cuidada”, y señaló la necesidad de que “los niños de 3 a 11 se sigan vacunando” para completar el esquema contra el coronavirus. También indicó que falta menos del 50% de niños “vacunados con la segunda dosis” y que “el objetivo es llegar a todos”. “La provincia de Buenos Aires tiene mucha cantidad de escuelas y venimos trabajando alrededor de 200 establecimientos donde tenemos que trabajar más pormenorizadamente para comenzar el ciclo 2022 sin sobresaltos”, afirmó. El documento enviado a las escuelas destaca que “se trata de una inversión inédita, que constituye una condición necesaria, aunque no suficiente para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2022 en tiempo y forma en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires”. En relación a los protocolos para evitar los contagios de coronavirus, Sileoni adelantó que “este jueves arrancará por la mañana una reunión de los consejos federales de todas las provincias que durará gran parte del día para establecer los protocolos definitivos en las escuelas”.

