Cascallares y Fabiani entregaron junto a Ferraresi créditos del programa “Casa Propia”

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron una nueva tanda de créditos del programa “Casa Propia” junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. La jornada se desarrolló en el predio ubicado en el cruce de las calles Quiroga y 25 de Mayo, donde Cascallares, Fabiani y Ferraresi hicieron entrega de 18 nuevos créditos para que vecinos y vecinas del distrito cumplan el sueño de tener la casa propia. “Estamos muy contentos de recibir nuevamente a Jorge (Ferraresi) acercando buenas noticias para nuestros vecinos y vecinas. Los felicito por haber sido adjudicados y muchas gracias por confiar”, sostuvo Fabiani, al tiempo que instó a que “difundan el programa, que es una gran política que lleva adelante el Gobierno Nacional”. Cascallares, por su parte, remarcó que “este programa Casa Propia viene a resolver una problemática muy presente en todas las familias que es la posibilidad de tener la tan ansiada vivienda, motivo por el que agradecemos nuevamente la visita de Jorge (Ferraresi) e invitamos a todos a que le cuenten a otras personas, ya que el boca en boca es importante para que la iniciativa siga creciendo”. Finalmente, Ferraresi explicó que “con los 18 créditos entregados esta jornada, la cifra total de adjudicaciones otorgadas en Almirante Brown asciende a 168”. “Con este programa ustedes van a cumplir un sueño y el espíritu de la iniciativa es justamente esa, ayudarlos a crecer con certeza y también credibilidad y transparencia”, añadió. Cabe destacar que los créditos “Casa Propia” posibilitan el acceso al crédito a tasa cero para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de familiar directo. De la jornada participaron también el secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; el jefe de Gabinete de Almirante Brown, Leandro Battafarano, y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

