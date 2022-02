El municipio de Almirante Brown convoca artistas independientes

El Municipio de Almirante Brown abrió hasta el 15 de febrero la convocatoria de artistas independientes pertenecientes a las expresiones de carnaval y grupos musicales de cumbia, para que participen en los próximos shows y actividades. Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron que la iniciativa se enmarca en el programa “RE-Activarte”, al tiempo que precisaron que los artistas convocados tendrán un incentivo económico. La convocatoria está destinada a toda y todo artista o productor/a que esté residiendo legalmente en Almirante Brown, estén registrados en el RUAAB (Registro Único de Artistas de Almirante Brown) y cumplimenten con la mayoría de edad, sin relación contractual vigente con el Instituto Municipal de las Culturas. Las y los interesados en inscribirse deberán ingresar al siguiente link https://forms.gle/eEk27pUbFNhKxnZx8 y seguir las indicaciones correspondientes para completar el formulario.

