Denuncian que 40 civiles armados quisieron impedir una marcha al Lago Escondido

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió este doningo que recibió denuncias acerca de que unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia Lago Escondido, en tierras del británico Joe Lewis, a pesar de que, afirmó, “ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder” a ese lugar. “Nos ingresaron denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis. Más de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía”, dijo la Secretaría de DD.HH. en su cuenta de Twitter. El organismo añadió: “Cabe destacar que ese es un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago. Ya solicitamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de todos ellos“. En tanto, organismos de derechos humanos dijeron en un comunicado que “repudiamos la acción agresiva de un grupo armado bajo órdenes de Joe Lewis que ha detenido a la comitiva en tránsito por Alta Montaña para llegar a Lago Escondido”. “Al llegar al Lago Soberanía esta comitiva fue interceptada violentamente con el fin de hacerlos retroceder. Reclamamos a las autoridades judiciales y del Gobierno de Rio Negro que se les permita su libre circulación. Lago Escondido es argentino, público y no privado, así lo dice un fallo judicial obtenido por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que no se está cumpliendo”. Los organismos denunciantes son Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y Liga Argentina por los Derechos Humanos Julio César Urien, líder de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), una de las entidades organizadoras de la movilización hacia Lago Escondido, había explicado a Télam que el propósito de la marcha es denunciar que los ciudadanos argentinos no tienen acceso a ese lugar. “Nosotros decimos que la marcha al Lago Escondido es una causa en defensa de la soberanía nacional, que hoy es un enclave británico de Lewis y donde los ciudadanos argentinos no pueden ingresar”, afirmó. Bajo la consigna “en defensa de la soberanía nacional”, dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas iniciaron la sexta Marcha al Lago Escondido, en Río Negro.

