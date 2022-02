Exitoso operativo de PAMI y ANSES en Budge

Exitoso Operativo en Bases Para La Acción y Participación Ciudadana de PAMI, ANSES y de inscripción al PROGRESAR. La concejal del Frente de TODOS Vilma González brindó detalles sobre las jornadas de las cuáles participaron más de un centenar de vecinos en cada una de ellas. “Hoy estuvimos en nuestra institución con el PAMI y ANSES, siempre con los vecinos brindándoles un servicio más para la gente”. Consultado sobre la campaña del plan PROGRESAR comentó “Eso fue espectacular, los chicos de 16 y 17 años que están estudiando pueden tener su beca para sus gastos y demás, por suerte también desde nuestra institución pudimos brindarles esto, gracias al equipo de Martín Insaurralde y todas los compañeros y los concejales que nos acompañan, se puede lograr estas cosas, trabajando así y esto se va seguir haciendo como se hizo con la campaña de vacunación aquí y como se hizo un operativo de documentación, Y agregó la concejala “también estuvimos en la delegación de villa Lamadrid haciendo un operativo de documentación, todas cosas que se pueden hacer al servicio del vecino” Para finalizar la concejala Vilma González compartió las actividades que se realiza en el club “Tenemos la escuelita de fútbol, que funcionan de lunes a viernes, tenemos clases de taekwondo estamos preparando un lugar para las mujeres que se va llamar “No Me Olvides” se va inaugurar el 11 de Marzo” González invitó acercarse a nuestra institución; “siempre están las compañeras durante el día para los vecinos para el asesoramiento y para contarles todas las cosas que estamos haciendo”

