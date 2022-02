Lesci recorrió obras en la Escuela Primaria N° 94 de Santa Catalina

La intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, visitó las obras en la Escuela Primaria N° 94 de Santa Catalina, donde el gobierno municipal está construyendo nuevas aulas y realiza refacciones integrales para mayores comodidades. “Estos trabajos serán aprovechados por casi 1.500 estudiantes en el nuevo ciclo lectivo a punto de iniciar, entendiendo que la inversión en educación es clave para el futuro de nuestrxs pibxs”, resaltó la jefa comunal en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la recorrida.

