En el Día Mundial contra el cáncer, llega la colecta “Mechones x Sonrisas”

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, mañana viernes 4 de febrero se llevará a cabo en Almirante Brown la colecta solidaria de cabello “Mechones x Sonrisas”, destinada a confeccionar pelucas para pacientes oncológicas en tratamiento de quimioterapia. También se recibirán donaciones de elementos para la confección de dichas pelucas. La colecta es organizada por el programa solidario municipal “Causa Común”, junto con “Mechones x Sonrisas”, que es una iniciativa de la joven vecina de José Mármol Lourdes Herrera, y la organización comunitaria Fueguitos. La actividad solidaria tendrá lugar de 16 a 19 horas en la Casa Municipal de la Cultura, Esteban Adrogué N° 1224 de Adrogué. Desde el programa municipal “Causa Común” se informó que las y los vecinos que quieran sumarse a esta colecta solidaria, deben de tener en cuenta que los mechones tienen que tener un largo de 15 centímetros, como mínimo. Por otra parte, se consignó que se puede donar cabello teñido, con cualquier tratamiento o canas. Se aclaró que el mismo debe estar limpio, seco y atado. Además, debe ser guardado en una bolsa cerrada, lejos de lugares húmedos. Asimismo, en la jornada en la Casa de la Cultura se estarán recibiendo donaciones de elementos necesarios, además del cabello, para elaborar las pelucas para pacientes oncológicas o bien gorros. Se trata de hilos fuertes de poliéster (marrón o negro), microtul de doble retono (marrón o negro), cinta de papel de 2 centímetros de ancho, cepillos para el pelo, telas de modal, hilos y lanas para tejer gorros, elástico de algodón de un centímetro de ancho (blanco o negro), puntilla negra o natural de 2 centímetros de ancho, y encaje negro o natural. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden realizar consultas por mail a causacomun@brown.gob.ar . O bien por WhatsApp al 11-6960-2774. Mariano Cascallares indicó que “junto a todo el equipo de Causa Común seguimos avanzando con estas iniciativas solidarias como lo hicimos en la previa y durante toda la pandemia para colabora con nuestras vecinas y vecinos”.

