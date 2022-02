El Presidente llegó a China para reunirse con Xi Jinping

El presidente Alberto Fernández llegó esta noche de jueves a China, donde se reunirá con el mandatario de ese país, Xi Jinping, y participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Fernández arribó a las 21.07 (hora en Argentina) a Beijing desde Moscú en el vuelo AR1090 de Aerolíneas Argentinas para concretar la segunda escala de la gira internacional que inició el martes a la noche. El primer punto de la gira fue Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin para afianzar las relaciones bilaterales. El presidente Alberto Fernández tiene programada para el viernes una intensa agenda en China, como parte de la gira oficial que inició en Rusia, continúa en ese país y concluirá en Barbados, se informó oficialmente. En el aeropuerto de la capital china Fernández fue recibido por Wu Jie, embajador del departamento de Protocolo de la Cancillería china, y por el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja. Agenda El viernes a las 4 de la Argentina, Fernández participará de forma virtual de la ceremonia en la cual le será otorgado el título de Profesor Honoris Causa de la Universidad de Tsinghua. A las 7.30 visitará el Museo del Partido Comunista Chino, donde colocará una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres, informó esta noche la Casa Rosada. A las 9, junto con Vaca Narvaja, presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing. A las 22.30, Fernández visitará el Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi mil edificios construido a principios del siglo XV y que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político de China y la residencia de los emperadores. El mandatario fue recibido por Wu Jie, embajador del departamento de Protocolo de la Cancillería china (Foto Presidencia). Después, de acuerdo a la agenda, a tan solo 1.500 metros de allí, en la Plaza de Tiananmen, Fernández colocará una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong. A la 1.15 del sábado en la Argentina, el Presidente será recibido en el Gran Salón del Pueblo, donde se ofrecerá un almuerzo en honor a las jefas y los jefes de Estado que concurran a la inauguración de los JJOO. En tanto, a las 8.15 se reunirá con la delegación olímpica argentina en la villa de Zhangjakou y a las 21 tendrá un encuentro virtual con los representantes de las misiones diplomáticas de América Latina y el Caribe. El encuentro entre Fernández y Xi se desarrollará el domingo, a las 0.40 de la Argentina (11.40 hora de China), en el Gran Salón del Pueblo. La actividad oficial en el país asiático finalizará ese mismo día con visitas al Centro Tecnológico Huawei y a la gran Gran Muralla de Mutianyu -a poco más de 70 kilómetros de Beijing-, previo a tomar un vuelo que llevará al jefe de Estado y su comitiva a Bridgetown, Barbados, en las Antillas menores, en el Mar Caribe. La gira concluirá el martes 8 de febrero en Barbados, donde Fernández se reunirá con la primera ministra local y con representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS). Fernández viaja acompañado por el canciller Santiago Cafiero, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Deportes, Inés Arrondo; el senador Adolfo Rodríguez Saá, el diputado Eduardo Valdés, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El temprano apoyo de la Argentina a la organización china de los JJOO de Invierno le valió a Fernández una invitación especial para participar de la ceremonia inaugural que fue cursada por el propio presidente Xi Jinping. China es el primer socio comercial extra Mercosur, el segundo destino para las exportaciones agroindustriales argentinas y el primer inversor en energías renovables. Entre los múltiples puntos de contacto y de inversión del país asiático en la Argentina, el pasado martes se anunció la construcción de la central nuclear Atucha III que contará con una inversión de más de 8.300 millones de dólares. El gigante asiático es, además. un socio muy relevante en materia comercial: Es el segundo destino de las exportaciones, participando del 8% del total y, el principal origen de las importaciones, representado el 21% del total. Los vínculos bilaterales también comprenden la presencia de cerca de 200.000 chinos que viven actualmente en el país, conformando la quinta comunidad inmigrante más grande detrás de la boliviana, paraguaya, peruana y chilena.

