Cascallares y Fabiani distinguieron al fútbol femenino del club Claypole por su ascenso

El diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, distinguieron al equipo femenino de fútbol del Club Atlético Claypole por su ascenso a la Primera “B”. En un encuentro llevado adelante en el Palacio Municipal, integrantes del conjunto de fútbol femenino (jugadoras y cuerpo técnico) fueron distinguidos por el enorme esfuerzo que los llevó a escalar a finales del 2021 a la primera B de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En un animado diálogo, los miembros del Club relataron la experiencia del ascenso a la nueva categoría y todos los logros de la institución browniana que crece no solo en materia deportiva sino en infraestructura que permite mejorar en servicios a la comunidad. Por su parte, los funcionarios felicitaron a los deportistas y renovaron su compromiso para seguir trabajando en pos del crecimiento del fútbol local y de todas las disciplinas que se desarrollan en el distrito. Cabe señalar que el equipo de Fútbol Femenino de Claypole hace historia en el Club browniano, ya que desde su creación en 2019 nunca paró de crecer y hoy permite que “El Tambero” sea una de las dos instituciones del distrito que disputa torneos en AFA. Participaron del encuentro, las jugadoras Mabel Barrios y Jimena Romeo, el Director Técnico, Rubén Ángel Darío Vivier, el ayudante de campo, Gastón Martorelli; Javier Gómez y José Rodríguez de la comisión directiva de la institución, además del presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa

