Asciende a 23 el número de fallecidos por el consumo de droga adulterada

El jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco, informó que hay al menos 23 fallecidos tras una intoxicación masiva por cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, agregando que en principio, la situación “está estabilizada”. El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, indicó que se registraron 214 consultas en las últimas 24 horas y que de los pacientes internados en hospitales del noroeste de Buenos Aires, una veintena de ellos estaba con respirador, en estado crítico.

