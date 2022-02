Ahora Kreplak dice que el inicio de clases puede ser “un foco de contagio” de COVID-19

“Está bajando muchísimo la cantidad de casos. Está retrocediendo la ola de coronavirus”, sostuvo el funcionario provincial. En declaraciones radiales, el titular de la cartera sanitaria bonaerense indicó que “empieza a observarse que dejó de aumentar la cantidad de internaciones y después se va a ver con delay el descenso del número de fallecidos”. A falta de menos de un mes para el comienzo del ciclo lectivo 2022, Kreplak alertó sobre la posibilidad de que el regreso a las aulas pueda provocar un aumento en la cantidad de contagios del virus Sars-Cov-2: “Estamos preparándonos para el inicio de clases, porque muchos chicos en un lugar cerrado, juntos y durante muchas horas puede ser un foco de contagio y eso después se traslada a las familias”. En ese sentido, destacó que la clave para evitar un eventual rebrote producto de la asistencia a las escuelas es “vacunación, ventilación y el uso adecuado de barbijos”. Finalmente, en lo que respecta a la campaña de vacunación, el ministro de Salud bonaerense remarcó que en la Provincia “el 92% de la población tiene la primera dosis; más del 80%, la segunda; y el 30% con el refuerzo”.

