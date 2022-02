Este viernes llega a Almirante Brown “La Noche de las vacunas”

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 4 de febrero a partir de las 20 horas llega a toda la provincia de Buenos Aires y también a Almirante Brown “La Noche de las Vacunas” con la instalación de postas nocturnas donde los vecinos podrán inmunizarse. La Secretaría de Salud browniana adelantó que en nuestro distrito se habilitará durante toda la jornada de mañana viernes el Centro de Vacunación de la Sociedad Italiana, que funciona en la calle Rosales N° 1518. Allí se vacunará contra el Covid-19 de día como se viene haciendo y también entre las 20 y las 00 horas de mañana en el marco de “La Noche de las Vacunas”. Mariano Cascallares recordó que en el horario especial “nuestros vecinos podrán iniciar su esquema de vacunación, aplicarse la segunda dosis, o bien recibir el refuerzo quienes integran los grupos de tercera dosis libre como mayores de 50 años, trabajador@s de la Educación, personal de Salud, integrantes de fuerzas de seguridad, embarazadas y gestantes”. A su turno, Juan Fabiani agregó que “gracias a la vacunación volvimos a encontrarnos. Por eso ahora es fundamental cuidarnos para seguir disfrutando. Este viernes 4 de febrero salí a vacunarte en las postas nocturnas de Almirante Brown y de la Provincia”, añadió. Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown continúa con el programa de postas fijas y también itinerantes para profundizar la inmunización. Ayer miércoles en el Centro Comunitario Municipal de Glew se llevó a cabo una exitosa jornada de vacunación que se repetirá hoy de 14 a 18 horas en el Boulevard Shopping de Adrogué (avenida Hipólito Yrigoyen N° 13.298)

