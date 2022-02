En Buenos Aires se viene “La noche de las vacunas”

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el próximo viernes 4 de febrero se llevará a cabo “La noche de las vacunas” en más de cien postas ubicadas “en lugares céntricos del conurbano y en puntos turísticos de alto tránsito”, se informó este martes oficialmente. El anuncio se hizo en Pinamar en una nueva conferencia de prensa, como las que ofrece cada semana en distintos puntos de la costa bonaerense el gobierno de Axel Kicillof. El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que “el viernes 4 de febrero haremos ´La noche de las vacunas’, en más de cien postas para llegar a un público distinto en condiciones distintas”. El funcionario precisó que, partir de las 8 de la noche, habrá 50 postas itinerantes y más de 50 postas fijas que ampliarán su horario para poder cubrir la nocturnidad en toda la provincia y especialmente en la costa. La nueva estrategia sanitaria tiene como objetivo ampliar el acceso a la vacunación, habilitando los vacunatorios en un horario accesible para personas que, por diversos motivos, no pueden hacerlo en el horario de funcionamiento habitual, explicó el ministerio de Salud bonaerense en un comunicado. Desde la cartera sanitaria afirmaron que los principales destinatarios de la actividad son los y las jóvenes, pero que se garantizará la vacunación de todos los grupos poblacionales. “Sabemos que la vacunación es la herramienta que tenemos para poder dar el paso adelante y para prepararnos al inicio de clases y la temporada de otoño invierno en las mejores condiciones“, dijo el ministro en la conferencia. Además destacó que hubo “una caída del 52,3% semanalmente” de los casos de coronavirus por Ómicron” y sostuvo que “la caída semanal fue del 33 por ciento”. Kreplak remarcó que “la vacunación produjo un efecto distinto en esta ola con una complicación menor” en los casos que requirieron internación en terapia intensiva”. También dijo que el mes de enero “fue el segundo mes de mayor vacunación” del último año con el programa de vacunación libre y federal, y el anterior había sido junio. La conferencia tuvo lugar en el Hotel del Bosque de Pinamar y también contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de la Producción Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Seguridad, Sergio Berni; y el Concejal del Frente de Todos del distrito, Gregorio Estanga. A su turno, Berni destacó la “gran temporada histórica que están teniendo y que no fue producto de la casualidad, sino que hubo detrás un gobierno provincial que planificó”. “La gran temporada histórica que se está teniendo no fue producto de la casualidad, sino que hubo detrás un Gobierno provincial que planificó”, enfatizó, a la vez que hizo un reconocimiento a los policías que integran el “Operativo Sol”. Para finalizar Berni dijo que la provincia “está pensando en alargar la temporada de vacaciones, de turismo y la policía va a estar ahí para acompañar”. En tanto, Augusto Costa no dudó en manifestar que Pinamar “es un ícono del turismo” y resaltó que “estamos en una temporada récord y el trabajo del Gobierno provincial se reconoce en cada una de las localidades, donde mantuvieron reuniones con sectores vinculados al turismo”. Costa habló sobre la finalización de la ruta 11 y 56 “fue un hecho histórico que mejora el desplazamiento y permite a las familias disfrutar mejor”. En cuanto a la reunión que mantuvo con empresarios pinamarenses, Costa señaló “el intendente Martín Yeza nos comentaba cómo la actividad económica ha funcionado a pleno en Pinamar, con un 56 por ciento más que en otras temporadas”. “Más de seis millones de turistas han visitado nuestro distrito, lo que significa un 20 por ciento más que en otros años”, aseveró y consideró: “Ahora arrancó febrero, un mes que típicamente cae mucho la cantidad de turistas que nos visitan, pero estamos ante uno de los mejores febreros de la historia, no solo de los últimos años, y eso se ve en la cantidad de reservas y en los pedidos de PreViaje”. Para finalizar la vicegobernadora Magario puntualizó: “Hemos superado esta gran ola de contagios de coronavirus que superó en 4 veces los contagios del año pasado”, hubo “un porcentaje ínfimo de contagios y esto no se debe a que Ómicron es una cepa leve o suave, sino que los bonaerenses estamos vacunados”. “Ahora nos queda una gran tarea que es vacunar a los niños para el ingreso a la escuela, para que tengamos una escuela que no frene, que no pare”, dijo. Magario aprovechó para convocar a los papás y mamás “para que vacunen a sus niños”. LA UBICACIÓN DE LAS POSTAS DE VACUNACIÓN “La Noche de las vacunas” comenzará a las 20 y se desplegará en varias localidades bonaerenses, con el fin de que los ciudadanos puedan completar sus esquemas de vacunación contra el coronavirus. Según anunció el Gobierno bonaerense, las postas se ubicarán en los siguientes puntos: Adolfo Alsina: Cortada Plaza Levalle (Roque Saenz Peña y San Martín) Almirante Brown: Rosales 1518 (Adrogué) Avellaneda: Güemes 700 Azul: Av. Bidegain y Av. Urioste Bahía Blanca: Chiclana 627 Balcarce: Av. René Favaloro y Av. Juan Kelly Baradero: San Martin 550 Benito Juárez: Ruta 80 Berazategui: 148 y 18 Berisso: 161 entre 12 y 13 Bolívar: Av. Lavalle 100 Campana: Av. Int. Varela 350, Campana Cañuelas: Lara 1101 esquina Florida Carmen de Areco: Saavedra 544 Chacabuco: Av. Miguel Máximo Gil y La Rioja Chaves: Juan Elicagaray 453 Chivilcoy: Olavarría 363 Colón: Calle 17 y 48 Coronel Dorrego: Esquina de Calles Inmigrantes y Cisneros Coronel Rosales: Urquiza 11 Echeverría: las Heras y Arana Ensenada: Cabo Verde y Ortiz de Rosa Escobar: Pres. Perón 450, Garín Exaltación de la Cruz: Av del Libertador San Martín, en Cardales Ezeiza: Paseo de la Patria 455 Florentino Ameghino: Calle 30 y esq. 9 Florencio Varela: Mar Chiquita y 3 de febrero General Alvarado: Paseo Luis Leloir 661 General Alvear: Pte. Perón esquina San Martin General Pinto: 2 de Abril y Mariano Moreno General Pueyrredón: Estación de trenes. San Juan 1642, Av. Colón y Av. Mitre, y Carlos J. Benielli 3452, Villa Ballester Guaminí: Spion Cifone 266 Hurlingham: Ruta 201 entre Isabel la Catolica y O Brien Ituzaingó: Peatonal Eva Perón al 800 José C. Paz: Av. José Altube y Roque Saenz Peña, JCPaz Junín: Av. libertad y Sarmiento y en Alemania al 177 La Costa: calle 13 entre 45 y 46 y calle 36 y 35 La Madrid: Calle Sarmiento N° 486 La Matanza: Av. Brigadier J. M. de Rosas 10198; Florencio Varela 1903; calle Luro y Valentín Gómez; Av. de Mayo y Belgrano La Plata: 8 e 41 y 42 y en calle 532 y 23 Lanús: 9 de julio 1680 Laprida: Lavalle 1291 Las Flores: Harosteguy 418 Las Heras: Rivadavia 0 Lincoln: Córdoba 650 Lobos: Bartolomé Mitre 648 Lomas: Calles Maipú y Alsina y calles España y Colombres Luján: Avellaneda y Alvear Malvinas Argentinas: Av. Presidente Perón 4276, Los Polvorines Mar Chiquita: Avenida Acapulco Marcos Paz: Avellaneda 1950 Mercedes: Calle 23 N° 383 entre 16 y 18 Merlo: Real y Padre Espinal (Centro de Merlo) Monte: Calle Pinazo y Alem Monte Hermoso: Entre Peatonal Dufaur y peatonal Dorrego Moreno: Av. Francisco Piovano 2969 Morón: Casullo 59, esquina Rivadavia Necochea: Av. 59 N° 836 Olavarría: Brown y Coronel Suárez Patagones: Domingo de Oro y Sor Vallese Pergamino: Irigoyen y Chile. Pigüé: Calle Francia 35 Pilar: KM 46 ramal Pilar Pinamar: Bunge entre sirena y avenida del mar y calle De Las Medusas 1231 Presidente Perón: 124 y 105 Guernica Pringles: España 1057 Quilmes: Calle 845 N°2250 Rauch: Anfiteatro Municipal Rafael Arrieta (Plaza Centrica) Saladillo: Juan .B. Justo 2667 Salto: San Martín y Libertad San Antonio: Guiraldes y Aubain San Fernando: Avellaneda y Acceso Norte San Isidro: Av. Márquez al 800, San Isidro San Nicolás de los Arroyos: Juan B Justo e Italia y en la calle 25 de mayo 464 San Vicente: 9 de Julio al 180 Tandil: Hipólito Yrigoyen 662 Tapalqué: Irigoyen y 9 de Julio Tigre: Lavalle 520, Tigre Tornquist: Ernesto Tornquist 502 Tres de Febrero: Av. Bartolomé Mitre 4848, Caseros. Vicente López: Av Maipú 2124, Florida Villa Gesell: Av 3 entre 140 y 141 y en Av Buenos Aires y Avenida 4 Villarino: Medrano 320 y en calle 24 N° 248 Zarate: Hipólito Yrigoyen en Zárate

