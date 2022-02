Detuvieron a “El Paisa”, el sospechoso de ser el dueño de la cocaína envenenada en Puerta 8

Unas 49 personas permanecen internadas, 21 de ellas con asistencia respiratoria, tras consumir cocaína adulterada en el partido bonaerense de San Miguel y otros puntos del conurbano, mientras que el número de fallecidos sigue siendo de 20. El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo que la cocaína fue adulterada “intencionalmente” porque “no parece ser un error en el procesamiento del material”. Entre los acusados del caso que fueron hallados hoy, con un operativo bajo las ordenes del magistrado Juan Manuel Culotta de Tres de Febrero, se encuentra un posible capo: Joaquín Aquino, “El Paisa”, ligado a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, cuyo nombre surge en la causa por el brutal asesinato sicario de un inspector de la Policía Federal cometido meses atrás. Los procedimientos, esta vez, se realizaron en Ezeiza, Esteban Echeverría, Villa Loyola y Villa Sarmiento. “El Paisa”, nacido en Paraguay en agosto de 1988, fue arrestado en una casa de la calle Chile en José C. Paz, donde tenía una Glock 9 milímetros con la numeración limada y tres celulares. También tenía un pedido de captura pendiente, gozaba de una excarcelación concedida bajo caución juratoria en una causa iniciada en 2018, elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín, estaba libre de palabra. Al no presentarse a la Justicia, fue declarado rebelde. De esta manera, ya tiene una condena por tráfico de estupefacientes y pesaba sobre él un pedido de captura por rebeldía después de violar la caución juratoria. Durante el transcurso del jueves, los investigadores buscan determinar si la droga que mató a las 20 personas fue mezclada en “la cocina” del búnker que comanda El Paisa o solo se trata de un distribuidor. El fiscal alertó que es un “hecho gravísimo” para la salud pública y que la investigación que lleva adelante es “muy particular” porque nunca antes ocurrió en la Argentina. “En nuestro medio esto no sucedió nunca. Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso y que yo diga que esto es lo que pasa en un ajuste entre bandas, porque no tenemos antecedentes”, señaló.

