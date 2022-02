“Argentina tiene que ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina”

El presidente Alberto Fernández abogó este jueves por la necesidad de construir un nuevo multilateralismo, al señalar que está “empecinado en que la Argentina tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí Rusia tiene un lugar importante”. Así lo afirmó al inicio del encuentro que mantenía esta mañana en Moscú con su par Vladimir Putin, en el que señaló: “Tenemos que ver la manera de que la Argentina se convierta en una puerta de entrada para América Latina para que Rusia ingrese de un modo más decidido”. El mandatario argentino le dijo a su par ruso que “fue muy importante cómo nos apoyaron cuando las vacunas contra el coronavirus escaseaban en el mundo” y remarcó los “resultados formidables de la Sputnik en la Argentina”. “Estamos profundamente agradecidos”, sostuvo, y agregó: “Ustedes estuvieron cuando el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas”. “En la Argentina, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron” en el marco de la pandemia de coronavirus, manifestó Fernández. “Es un enorme gusto estar en Moscú y tener la oportunidad de hablar y cambiar ideas sobre cómo podemos complementar más el vínculo entre Rusia y la Argentina”, le dijo el presidente a Putin. Putin recibe a Alberto Fernández en el Kremlin VER VIDEO Por su parte, el mandatario ruso destacó que el “potencial” en el comercio entre su país y la Argentina, y dijo que “durante el último año hemos visto un bien ritmo de crecimiento” en el intercambio comercial entre ambas naciones. “Hay mucho potencial en nuestro comercio, en el ámbito económico. Durante el último año hemo visto un buen ritmo de crecimiento. Hay muchos campos en los cuales podemos articular y desarrollar nuestra cooperación”, dijo, y felicitó al argentino por “los éxitos de la campaña de inmunización” contra el coronavirus en la Argentina. Fernández y Putin mantuvieron desde las 7.55 un encuentro bilateral, en el inicio de una gira que luego continuará por la República Popular China y Barbados. El Presidente llegó al Kremlin, la sede del gobierno de la Federación, acompañado del embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, y, de acuerdo con lo previsto, luego del encuentro privado, compartirá un almuerzo de trabajo con Putin. (Foto: Presidencia). En tanto, a las 12.30, el Presidente y la comitiva partirán rumbo a Beijing para continuar su viaje oficial a China y Barbados.

El Jefe de Estado argentino había sido invitado a visitar Moscú en reiteradas ocasiones, pero la concreción del viaje fue dilatándose por los desafíos que impuso la pandemia de coronavirus durante los dos últimos años. Zuain: “La idea es reactivar esta relación” En declaraciones que realizó este miércoles, el embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain, afirmó que el encuentro genera “mucha expectativa y entusiasmo”, e indicó que lo más importante es que ambos países “estrechen relación y que los equipos de ambos gobiernos se pongan de acuerdo en una hoja de ruta para trabajar en cuestiones concretas”. El diplomático sostuvo que el mayor desafío para la Argentina es “poder implementar la tecnología que tiene Rusia” para “poder aplicarla” a la producción que tiene el país. Y describió que hay cuatro áreas centrales: “salud, ciencia, tecnología e infraestructura”. Consideró que, durante el mandato del expresidente Mauricio Macri “se planchó bastante la relación” entre los dos países y sostuvo que, por eso, ahora “el objetivo está puesto en reactivarla nuevamente”. “Es excepcional la invitación de Putin a Alberto Fernández en estas situaciones de pandemia, esto da cuenta de la muy buena relación que hay entre los países“, destacó el diplomático. El primer día del Presidente en Rusia El Presidente llegó a Moscú acompañado por el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Deportes, Inés Arrondo; el senador Adolfo Rodríguez Saá, el diputado Eduardo Valdés, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. En el aeropuerto internacional Vnúkovo, el mandatario fue recibido por el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov y el embajador Zuain. Poco después del aterrizaje, la portavoz gubernamental informó que la delegación llegó a “un Moscú maravillosamente nevado”. “El Presidente aprovechó la mañana para trabajar, junto a Martín Guzmán, los gobernadores y Cafiero, sobre los temas que nos ocuparán en Rusia. La comitiva del gobierno ruso ya recibió al presidente”, expresó la funcionaria en su cuenta en la red social Twitter. Alberto Fernández llegó a Moscú, primera escala de la gira por Rusia, China y Barbados Con posterioridad, en un breve contacto con periodistas del diario La Nación que lo esperaban en el hotel en el que se alojará, Fernández dijo encontrarse bien luego de haber podido “dormir un poquito” durante el viaje entre Ezeiza y Moscú. Respecto a la reunión entre los mandatarios, el Gobierno de Rusia informó que en el encuentro de este jueves se analizará “el estado y las perspectivas para un mayor desarrollo de la asociación estratégica integral” entre ambos países. Se señaló como ejemplo que el intercambio comercial fue 52,7% superior si se comparan los resultados de 2021 con los de 2020, con un superávit de casi 600 millones en favor de Argentina durante el último año. El comunicado del Kremlin difundido este miércoles, publicado por la agencia rusa Sputnik, precisa que en la reunión bilateral se examinarán los ámbitos político, comercial, económico, cultural y humanitario entre Rusia y Argentina, además de “la interacción en la lucha contra la propagación del coronavirus”. “Se mantendrá un intercambio de puntos de vista sobre temas de actualidad de la agenda internacional y regional”, añade la comunicación oficial. Por su parte, Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, indicó que durante el encuentro también “serán discutidas las perspectivas de la cooperación en tales esferas de alta tecnología e innovación como la energía, incluyendo energía atómica y renovable, la industria farmacéutica, el transporte y la infraestructura”. Agregó que la visita del presidente de la Argentina a Moscú corresponde a la política de Rusia de “intensificar la cooperación con la región emergente y prometedora de América Latina, en la que la Argentina es uno de nuestros socios clave”. (Foto: Presidencia). La agenda en China Finalizada su agenda en Rusia, Fernández partirá este jueves a Beijing a las 18.30 (12.30 de la Argentina), adonde viaja invitado especialmente por Xi Jinping para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, al igual que lo hará Putin. China es el primer socio comercial extra Mercosur, el segundo destino para las exportaciones agroindustriales argentinas y el primer inversor en energías renovables. Entre los múltiples puntos de contacto y de inversión del país asiático en Argentina, el pasado martes se anunció la construcción de la central nuclear Atucha III que contará con una inversión de más de 8.300 millones de dólares. Continuando con la agenda, el viernes próximo, el Presidente participará a las 15.00 (4.00 de la Argentina), de forma virtual, de la ceremonia en la que le será otorgado el título de Profesor Honoris Causa de la Universidad de Tsinghua. Seguidamente, a las 7.30 de la Argentina, visitará el Museo del Partido Comunista Chino, donde hará entrega de una ofrenda floral, realizará una recorrida guiada y firmará el libro de visitantes ilustres. Luego, a las 9 y junto al embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, el Presidente presenciará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollará en el Estadio Nacional de Beijing, conocido como El Nido. A las 22.30, Fernández visitará el Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi mil edificios construido a principios del siglo XV y que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político de China y la residencia de los emperadores. Después, de acuerdo a la agenda, a tan solo 1.500 metros de allí, en la Plaza de Tiananmen, colocará una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong. Más tarde, a la 1.15 del sábado en la Argentina, el Presidente será recibido en el Gran Salón del Pueblo, donde se ofrecerá un almuerzo en honor a las jefas y los jefes de Estado que concurran a la inauguración de los JJ.OO. En tanto, a las 8.15 se reunirá con la delegación olímpica argentina en la villa de Zhangjakou y a las 21 tendrá un encuentro virtual con los representantes de las misiones diplomáticas de América Latina y el Caribe. En tanto, el encuentro entre Fernández y Xi Jinping se desarrollará el domingo, a las 0.40 de la Argentina (11.40 hora de China), en el Gran Salón del Pueblo. Rumbo a Barbados La actividad oficial en el país asiático finalizará ese mismo día con visitas al Centro Tecnológico Huawei y a la gran Gran Muralla de Mutianyu -a poco más de 70 kilómetros de Beijing-, previo a tomar un vuelo que llevará al jefe de Estado y su comitiva a Bridgetown, Barbados, en las Antillas menores, en el Mar Caribe. El encuentro con la primera ministra Mia Mottley tendrá lugar el martes, a las 8 de la Argentina, y será seguido de una reunión con representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS). Fernández llegará a ese país también como presidente de la Celac para analizar la problemática del cambio climático y su impacto sobre los países del Caribe.

