Zoonosis Brown sigue creciendo: Bate récords de prestaciones y agranda su equipo

El Municipio de Almirante Brown informó que el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis realizó en 2021 más de 95 mil prestaciones, alcanzando las 32.171 castraciones gratuitas y marcando así un nuevo récord para este servicio esencial que lleva a cabo la Comuna. En el mes de enero de este año 2022 ya suman más de 2 mil los animales castrados. Asimismo, en el establecimiento -ubicado en Martin Fierro N° 33, esquina Monteverde de Burzaco-, se aplicaron 41.483 vacunas antirrábicas y se atendieron más de 13.700 consultas veterinarias en el último año. De esta manera, dicho centro sanitario continúa creciendo en materia de servicios, y marcando nuevos récords en asistencia animal. De acuerdo a lo manifestado por la directora de Bienestar Animal del Centro, Cristina Gaitán, en el 2021 se realizaron 95.429 prestaciones, incluyendo castraciones, vacunación, desparasitación, consultas y cirugías especiales. También se realizaron intervenciones por más de mil denuncias por maltrato animal. Cabe destacar que la atención se optimizó gracias a las importantes reformas edilicias que se llevaron adelante en el edificio; se levantaron todos los caniles (que se encontraban en desuso) y en su lugar se amplió el quirófano para felinos, se hizo el pre y post quirófano, se construyeron nuevas oficinas administrativas, un Salón de Espacios Múltiples y un patio interno. Para más datos en el 2021 solo en el establecimiento que contó con nuevas instalaciones – sin las intervenciones realizadas por el móvil sanitario que recorre los diferentes barrios del distrito- se llevaron adelante más de 25 mil castraciones, mientras que en 2020 (en medio de la pandemia) fueron 14.800 y en el 2019 alcanzaron las 16.890. Cifras que demuestran el crecimiento del servicio. Otro dato para subrayar es que Almirante Brown es el único Municipio del país que cuenta con un servicio diferenciado para las castraciones de caninos y felinos, para evitar el estrés en los animales. El intendente interino Juan Fabiani destacó que “Zoonosis Brown es una institución modelo que recibe habitualmente a funcionarios y profesionales del área de Salud de distintos municipios, provincias del país, y del exterior para informarse y capacitarse sobre el trabajo que se lleva adelante a nivel local y así nutrirse de experiencias y replicarlo en otras regiones”. Vale recordar que el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis realiza atención veterinaria (consultas) de lunes a viernes de 8 a 13 horas y asistencia a personas mordidas de lunes a lunes (feriados) de 8 a 13. Las castraciones de realizan con turno previo. Teléfono 5034-3200. Convocatoria a veterinarias y veterinarios Mariano Cascallares destacó el crecimiento de Zoonosis al señalar que “en 1996 Hebe Maruco puso en marcha esta política pública y somos el primer Municipio no eutanásico y continuamos potenciando las castraciones masivas, tempranas, gratuitas, sistemáticas y abarcativas en nuestro distrito”. Con el objetivo de seguir sumando más y mejores servicios, el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Salud está convocando a veterinarios/as a sumarse al equipo de Sanidad Animal y Zoonosis. Quienes estén interesados en formar parte de la institución podrán enviar su Currículum Vitae a los siguientes mails: cmsayz@gmail.com ; rrhhsaludbrown@gmail.com; y killian9999@yahoo.com.ar

Both comments and pings are currently closed.