Dinamarca le dice “adios” a todas las restricciones contra el Coronavirus

Dinamarca es el primer país de la Unión Europea en eliminar todas las restricciones contra el Coronavirus ya que el gobierno consideró que no es una “enfermedad crítica” para la que se deba realizar el cierre de diversas actividades. De esta manera el país vivirá como antes de la pandemia y ya no es obligatorio usar barbijo en interiores. Pese al aumento de casos que tiene Dinamarca, las autoridades informaron que Ómicron no implica un peligro mayor a otras enfermedades. Estas medidas ya habían sido aprobadas en septiembre, pero ante el avance de la nueva variante sudafricana decidieron dar marcha atrás. Pero al haber más información sobre Ómicron, el estado decretó la “nueva normalidad” del país. “Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica”, había anunciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en una conferencia de prensa. La incidencia semanal sigue siendo muy alta. 5.000 casos en 14 días por 100.000 habitantes, pero la alta tasa de ciudadanos con la dosis de refuerzo permite que el gobierno de ese paso. Aun así, las autoridades sanitarias advierten que la escalada de casos seguirá algunas semanas más, hasta que el sistema se estabilice. “Las vacunas han resultado ser lo que pensábamos, una súper arma que ha dado una fuerte protección contra el virus”, agregó Frederiksen. En el último mes y medio hubo un aumento de fallecidos, como en casi todos los países que fueron golpeados por la nueva variante, pero pese a eso Dinamarca es el país de la Unión Europea con el menor índice de mortalidad con el 62,59% cada 100 mil habitantes.

