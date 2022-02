A partir de hoy se podrán conseguir más de 160 productos escolares a precios cuidados

La Secretaría de Comercio Interior anunció el lanzamiento del programa Vuelta al Cole con +Precios Cuidados 2022, que involucra más de 160 productos esenciales para el inicio del nuevo ciclo lectivo a valores acordados. De esta manera, la renovada lista de productos incluidos en el programa abarca 25 categorías y más de 160 productos y establece valores de referencia para la canasta escolar en la previa al inicio del ciclo lectivo 2022. “Las chicas y los chicos de todo el país van a poder comenzar las clases equipados con todos los útiles y artículos esenciales a precios acordados para proteger los ingresos de las familias argentinas”, destacaron desde Comercio Interior mediante un comunicado. “Las chicas y los chicos de todo el país van a poder comenzar las clases equipados con todos los útiles y artículos esenciales a precios acordados para proteger los ingresos de las familias argentinas” En la nueva edición del programa, la canasta vuelve a incorporar productos clave del rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa y variedades de zapatillas. Además, entre los útiles escolares se encuentran cajas de lápices de colores, adhesivo sintético, repuesto de hojas rayadas/cuadriculadas, sacapuntas, cuaderno forrado, lapicera roller gel, resaltadores flúo, goma de borrar, tijera, carpeta, témperas, bolígrafo, juego de geometría (regla, escuadra, transportador), cuadernos de tapa dura, lápiz negro, cartucheras y líquido corrector, entre otros. En tanto, se incorporaron artículos específicos de cuidado contra la Covid-19 con el objetivo de promover un entorno escolar protegido: alcohol en gel y barbijos. La Secretaría de Comercio Interior busca “proteger los ingresos de las familias argentinas”. De esta forma, todos los productos del acuerdo estarán disponibles desde este miércoles y hasta el 31 de marzo próximo, y se podrán encontrar en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomás, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), locales de Todo Moda y sucursales de Cooperativa Obrera. La Secretaría que conduce Roberto Feletti destacó que “el programa de +Precios Cuidados tiene por objetivo ser referencia de precios en góndola y el acceso de los consumidores a los productos más representativos del consumo cotidiano”. La información del programa y el detalle completo de los productos incluidos puede encontrarse en el sitio web de www.argentina.gob.ar/precioscuidados/vueltaalcole.

