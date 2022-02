El municipio de Almirante Brown suma más centros de vacunación contra el Covid

El Municipio de Almirante Brown informó que esta semana amplía el funcionamiento de los vacunatorios itinerantes, ahora para inmunizar con la primera y segunda dosis contra el Covid-19 a niños y niñas a partir de los 3 años, así como también adultos, sin turno previo. En tal sentido, de acuerdo con lo programado por la Secretaría de Salud de la Comuna este martes 1° de febrero, de 14 a 18 horas volverá a funcionar el vacunatorio en el Boulevard Shopping de Adrogué. La jornada se repetirá el próximo jueves 3, en el mismo horario, en el paseo de compras de la avenida Hipólito Yrigoyen N° 13.298. Mientras tanto, este miércoles 2 de febrero, por la mañana el vacunatorio itinerante se instalará en Glew. Lo hará de 10 a 15 horas en el Centro Comunitario Municipal sito en Garibaldi N° 220, entre Beruti y Lestrade de esa localidad. Mariano Cascallares insistió en la importancia de que “todas y todos nos sigamos vacunado con la dosis que nos corresponda para seguir superando la pandemia”, al tiempo que agradeció “el enorme esfuerzo de todo el equipo de Salud para cuidar a nuestra gente”.

