El municipio de Almirante Brown inscribe en los talleres artísticos de verano

El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown lanzó los tradicionales talleres artísticos verano que comenzarán el próximo 7 de febrero y se extenderán hasta fines de marzo. La inscripción puede hacerse a través de Internet. Las propuestas abarcan diferentes disciplinas artísticas, desde la danza hasta las artesanías, y se informó que cada taller tendrá una extensión de ocho clases. La oferta comprende, entre otras actividades, Taller de Arte y Creatividad para niños (de 3 a 8 años), que se dictará los jueves de 15 a 17 hs; Poética de la Imagen (Artes Visuales), para mayores de 16 años, que se ofrecerá los lunes de 15,30 a 17 hs; Escultura por Método de Ensamble, para mayores de 18 años, que se ofrecerá los jueves de 15 a 17 hs; Soguería (Artesanías), para mayores de 16, los lunes de 19 a 21 hs; y Danzas Tradicionales, para adultos, los martes de 17,30 a 19 hs. Las actividades incluyen también Danza Jazz, para mayores de 13 años, que se dictará los martes de 18 a 20 hs; Mundo Meme (Artes Visuales) para chicos de 9 a 12 los miércoles de 15,30 a 17 hs; Juegos Teatrales para Adultos, los jueves de 18 a 20 hs; Tango Especialidad en Vals, para adultos, los viernes de 18 a 20 hs; Taller de Partener aplicado a la Danza Folclórica (destinado a personas de entre 15 y 40 años con conocimiento previos en danza), los sábados de 16 a 18 hs; Danzas Andinas, para mayores de 16, los miércoles de 17 a 19 hs; y La voz Cantante (Música), para mayores de 25, que se ofrecerá los lunes de 18 a 20 hs. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y los vecinos “a inscribirse y participar de estos talleres culturales sumándose a las propuestas del Municipio que están orientadas a toda la familia”. De acuerdo con lo informado por el Instituto Municipal de las Culturas, Los interesados deben inscribirse en línea ingresando a https://forms.gle/ exWhSXD5h79Uc7728 Se indicó que la confirmación de la inscripción será a través de correo electrónico entre 3 y 5 días posteriores a haberse completado el formulario, recomendándose chequear los “Spam”. Por informes y consultas está disponible la casilla de mail alumnostalleres@ almirantebrown.gob.ar

Both comments and pings are currently closed.