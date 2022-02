El colegio nacional luce renovado con las históricas obras que concreta el municipio

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron el avance de las obras de preservación y la histórica puesta en valor en el edificio de la Escuela Secundaria Nº11 y Nº13 (ex Colegio Nacional de Adrogué), que sigue ejecutando el Municipio browniano antes del inicio del Ciclo Escolar 2022. Las obras incluyen la refacción en techos y módulos sanitarios, restauración de puertas y portones de acceso, la construcción de un aula, veredas, rampas de acceso, reacondicionamiento del estacionamiento, trabajos de pintura, de hidrolavado y de carpintería en la institución, y se renovaron las fachadas interiores y exteriores. También se hicieron a nuevo los vestuarios y camarines y baños del salón de actos. La actividad se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en el cruce de la avenida Espora y Esteban Adrogué, donde Cascallares y Fabiani supervisaron las obras y dialogaron con las directoras de las escuelas secundarias N°11 y N°13, Silvina Gus y Analia Centana, respectivamente. El edificio del Colegio Nacional de Almirante Brown fue declarado de Valor Histórico, Arquitectónico y Cultural. “Nos encontramos recorriendo los avances y puesta en valor de este establecimiento educativo tan importante, el más grande de Almirante Brown, donde llevamos adelante obras de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2022, todo con el objetivo de contribuir para tener una educación pública de calidad”, remarcó Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, destacó que las “obras son totalmente financiadas por la Comuna”, al tiempo indicó que “las mejoras contemplan todas las fachadas hasta el interior del colegio, incluyendo el patio y el estacionamiento”. Agregó Cascallares: “¡se viene el nuevo Colegio Nacional con más infraestructura y con más Educación Pública de calidad para todas las brownianas y los brownianos!”. De la actividad participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero, y la delegada María José Zardonadi, entre otras autoridades. DETALLES DE LA OBRA Las mejoras en el edificio de la Escuela Secundaria Nº11 y Nº13 (ex Colegio Nacional de Adrogué) son realizadas por el Municipio de Almirante Brown e incluyen la refacción en techos y módulos sanitarios, construcción de un aula, veredas, rampas de acceso, reacondicionamiento del estacionamiento, trabajos de pintura y de carpintería. El lugar quedará listo para el inicio del Ciclo Lectivo 2022. En este sentido, en la totalidad de las fachadas exteriores e interiores se conformaron tareas de mantenimiento que incluyen la reparación de revoques, 7500 metros cuadrados de hidrolavados de fachadas y más de 7500 metros cuadrados de pintura exterior. Las carpinterías se arreglaron con ajustes de herrería y pintura, conjuntamente con las rejas sobre las ventanas y la reja perimetral. Además, se mejoraron las puertas de ingreso y portones vehiculares restaurándolas a su color original. Se consolidó, asimismo, una salida de emergencia hacia el patio y se concretó la extensión de veredas a nivel con rampas en los extremos. Se intervinieron también más de 750 metros cuadrados de techos de losas, se realizó el retiro de membranas en mal estado y se reconstruyeron contrapisos y carpetas con colocación de membrana y gárgolas para mejorar el escurrimiento del agua. Sobre el acceso que se encuentra en la esquina, en tanto, se reconstruyó el sector de vereda y escalinatas. Además, todos los accesos cuentan con rampas. En el patio interior de la escuela, de aproximadamente 3400 metros cuadrados, se realizaron diferentes intervenciones. Por un lado, se construyeron más de 1060 metros cuadrados de veredas nuevas de hormigón, así como la adecuación de solados con baldosas. Se conformó también un escenario exterior y se puso en valor el sector de mástiles. También se construyó un aula nueva de 70 metros cuadrados con estructura de hormigón armado y carpinterías de aluminio, cuyo ingreso se realiza desde el patio; y se realizaron a nuevo los camarines y baños que se encuentran vinculados con el escenario del salón de actos. Se repararon los núcleos sanitarios y vestuarios del gimnasio y también filtraciones de cubiertas, al tiempo que se mejoró el sistema de almacenamiento de agua, con la colocación de 10 tanques de reserva de 1100 litros, además de la distribución de cañería y la colocación de cuatro bombas nuevas. Finalmente, en el sector del estacionamiento de 1000 metros cuadrados se realiza una nivelación con aporte de tierra con terminación de solado de ladrillo de hormigón calados tipo “Garden Block”, para conformar un espacio propicio para el estacionamiento de vehículos, conservando un piso absorbente y con crecimiento de césped.

