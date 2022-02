AUH de Anses febrero 2022: confirmaron cuándo será el próximo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) promedia enero con el pago de las prestaciones para jubilados y pensionados que cobran los haberes más altos, mientras se espera la confirmación del cronograma de pagos febrero 2022 con las nuevas fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), junto a la Tarjeta Alimentar. Ya sin el pago de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el organismo que dirige Fernanda Raverta confirmó cuándo será la fecha del nuevo aumento para AUH, AUE y jubilados y pensionados, según la Ley de Movilidad jubilatoria que rigió para todos los incrementos que se dieron durante 2021. Por otra parte, Anes junto a otros sectores del Gobierno continúa acompañando a los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus con programas como el bono de $5000 pesos del plan Más Cultura Joven, las Becas Progrsar, la entrega de Computadoras del Plan Conectar Igualdad, la Ayuda Escolar de Anses y la ampliación de las Asignaciones de Pago Único (APU), entre otros. Durante el 2021 las prestaciones alcanzaron un aumento acumulado del 52,7%, con subas establecidas de un 8,07% en marzo, 12,12% en junio, 12,39% en septiembre y 12,11% en diciembre. ¿Cuándo es el próximo aumento para AUH de Anses? Entonces, según la Ley de Movilidad Jubilatoria, los aumentos 2022 se implementarán en marzo, junio, septiembre y diciembre. Por lo tanto, el próximo incremento será en marzo 2022. Mientras que en febrero 2022 se cobrará lo mismo que en diciembre y enero que ya venía con aumento del 12,11%. Para conocer todas las fechas de cobro, titulares de Anses podrán consultar desde: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2 AUH Anses: cuánto cobro El porcentaje de esa suba aún se desconoce ya que el cálculo surge de combinar un 50% de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) de Seguridad Social y otro 50% de la recaudación tributaria de la Anses. Monto AUH y AUE En diciembre la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo recibieron un aumento del 12,11% que elevó el valor general de la prestación en $5.677 para chicos menores de 18 años y $18.494, en caso de hijos con discapacidad. No obstante, la Anses retiene el 20% de ese valor todos los meses y los abona de forma acumulada a fin de año con la presentación de la Libreta de la Asignación Universal. Por lo tanto ambos grupos reciben $4.541, 60 o $14.795,20, respectivamente. Lo que se retine por mes equivale a $1.135,40 y $3.698,80.

Both comments and pings are currently closed.