Paritarias 2022: la Provincia comienza las negociaciones con los trabajadores estatales

El Gobierno bonaerense abre la ronda de paritarias 2022 y espera a los estatales enmarcados en la ley 10.430 para negociar el aumento salarial de este año y recibir la lista de pedidos por parte del sector. En este sentido, el Gobierno bonaerense se reunirá con los estatales este jueves a las 14 horas en un encuentro que se llevará a cabo de manera virtual y en el que los gremios pedirán que la paritaria 2022 pegue un salto considerable aunque estiman que, con el nivel de inflación actual, los incrementos podrían darse en tramos cortos. En este marco, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) precisaron que, al igual que el año pasado, el ajuste de aumentos en tramos cortos sería la opción posible ante la escalada inflacionaria, que en 2021 marcó 50,9%. No obstante, desde el sindicato que nuclea a los estatales indicaron que “más allá de los tramos, nos interesa que la paritaria 2022 empiece a partir de enero o mínimo algún incremento en febrero”. En tanto, el titular de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar “Colo” de Isasi, sostuvo que “desde la organización vamos con los criterios que venimos planteando desde hace tiempo” y con “la necesidad de que el 2022 sea el año de despegue, donde avancemos decididamente en la recuperación del poder adquisitivo que fue seriamente lesionado durante el gobierno de María Eugenia Vidal”. Este jueves también será el turno de los médicos bonaerenses quienes fueron convocados por el Gobierno provincial a las 15 horas. Desde el Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, (CICOP) anticiparon que pedirán “un justo reconocimiento”. Los médicos bonaerenses también fueron citados este jueves para discutir la paritaria 2022 Por su parte, CICOP adelantó que reclamará “un justo reconocimiento para los trabajadores de la salud” y solicitará la inmediata convocatoria a su propia paritaria 2022 para los empleados de carrera profesional hospitalaria que están bajo la ley 10.471, una vez finalizada la discusión actual. Por último, el próximo lunes 31 el Gobierno bonaerense recibirá en la sede del ministerio de Trabajo provincial, ubicado en las calles calle 7 y 39 de la ciudad de La Plata, a los docentes con quienes discutirá la paritaria 2022. Cabe señalar, que la Provincia cerró las paritarias 2021 con un aumento promedio del 54% en los distintos sectores, casi 4 puntos arriba de la inflación anual a la vez que decidió otorgar un bono de $20.000 a todos los trabajadores de la administración pública, médicos, empleados judiciales, docentes y fuerzas de seguridad para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

