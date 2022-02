Cascallares y Fabiani junto a los bomberos de Glew en su 50° aniversario

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, acompañaron a la Asociación Bomberos Voluntarios de Glew en la celebración de su 50° aniversario en esa querida localidad browniana. La jornada se llevó adelante en el Cuartel Central local, ubicado en Sarmiento N°221, donde Cascallares y Fabiani entregaron una placa conmemorativa a la institución destacando su “valor, abnegación y sacrificio por el pueblo de Almirante Brown”. “Quiero desearle un muy feliz aniversario a esta institución tan querida que tanto trabaja por nuestra comunidad. Los felicitamos, agradecemos y sepan que nos enorgullecen cada día con su labor”, sostuvo Fabiani al hacer uso de la palabra. Mientras que Mariano Cascallares remarcó: “Nuestros Bomberos Voluntarios nos enorgullecen por su vocación de servicio y su espíritu solidario. Siempre vamos a estar junto a ellos porque se esfuerzan todos los días cuidando a nuestros vecinos y vecinas”. Cabe destacar que a mediados del 2021, en el Día del Bombero Voluntario, el Municipio de Almirante Brown inauguró el nuevo edificio del Destacamento de Glew, donde se llevó adelante la actividad. Se trata de un inmueble con una superficie de 342 metros cuadrados, ubicado en una zona trascendental y en pleno crecimiento, que consta de una nave central con cubierta metálica de doble altura equipada para el ingreso de vehículos de gran porte. De la jornada participaron también el jefe de Cuerpo Activo de los Bomberos de Glew, Hernán Fernández; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Fernando Isla; el vicepresidente Alejandro Castañares y el secretario de la Asociación de Bomberos local, Mauricio Tomás. También dijeron presente la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el director general de Relaciones Institucionales, Víctor Caparelli; y el delegado Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

