Fabiani recorrió escuelas de Longchamps donde se lleva adelante el programa Verano +ATR

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitó la Escuela Primaria N°33 y la Escuela Secundaria N°80, ambas del barrio Rayo de Sol en Longchamps, donde se lleva adelante el programa “Verano +ATR”. La jornada comenzó en el establecimiento primario ubicado en Los Studs N°3339, el cual es una de las 75 sedes del programa que participan un total de 10.200 alumnos y alumnas del distrito, realizando actividades recreativas y pedagógicas. Allí, Fabiani recorrió las instalaciones de la escuela y dialogó con docentes y estudiantes, junto con el director provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli; el director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva. También dijo presente la titular del bloque oficialista del Concejo deliberante browniano, Cecilia Cecchini. Además, recorrieron los avances de la construcción de una nueva aula, la cual es muy esperada por toda la comunidad educativa para seguir ampliando la matrícula de estudiantes en el barrio. “Es una alegría ver a todos los chicos y chicas asistiendo a la escuela, realizando actividades recreativas pero también estudiando y poniendo énfasis en las materias que más le costaron durante el Ciclo Lectivo. En paralelo, también recorrimos la obra de la construcción de un aula en la escuela primaria, que es una de los tantos trabajos de infraestructura que estamos llevando adelante junto a Mariano Cascallares”, apuntó Fabiani. Posteriormente se trasladaron a la Escuela Secundaria N°80, ubicada en el mismo predio de la primaria, donde también se llevan adelante las actividades de verano. En total son 160 los alumnos y alumnas que asisten de ambas instituciones al programa Verano +ATR. “Estamos visitando distintas escuelas de la Provincia y en esta oportunidad en Almirante Brown. Muy contentos porque el programa está funcionando realmente muy bien, vemos a los chicos y chicas contentos y eso para nosotros es la principal retribución”, sostuvo el director provincial de escuelas secundarias Gustavo Galli, durante la visita. El programa se inició el 4 de enero con el objetivo de que los niños, niñas y jóvenes disfruten de actividades educativas, deportivas y culturales al aire libre con todas las medidas de cuidado vigentes para los establecimientos educativos para recuperar el vínculo con la escuela, promover aprendizajes, el cuidado del cuerpo y la recreación.

