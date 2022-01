Mensaje de Alberto Fernández sobre los entendimientos con el FMI

El presidente Alberto Fernández hablará hoy al país a las 10 desde la residencia de Olivos sobre los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó la portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti. En tanto, a las 10.15, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, ofrecerán una rueda de prensa desde el Palacio de Hacienda para brindar información sobre la negociación. El FMI convocó para hoy las 8 (las 10 de Argentina ) a una reunión virtual en la que el staff técnico del organismo informará a la junta directiva sobre el estado de las negociaciones con la Argentina. Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró esta mañana que el presidente Alberto Fernández “trabaja en persona” y que “se están ultimando los detalles” para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que el Gobierno “siempre tuvo vocación” de llegar a un entendimiento con el organismo de crédito. “El presidente estuvo trabajando en en persona en intercambio de negociaciones. Se están ultimando los detalles y veremos qué es lo que pasa en el día de hoy”, señaló Manzur al canal C5N al ingresar esta mañana a la Casa de Gobierno. Manzur afirmó que “la deuda es una tragedia para la Argentina, por su magnitud” y por lo que se hizo con esos fondos que el FMI le entregó en 2018 al Gobierno de Mauricio Macri. “Es todo muy difícil de poder explicar esta situación; por eso lo que busca el gobierno es llegar al mejor al mejor acuerdo dentro de lo malo que esto significa”, apuntó Manzur en relación a la situación de endeudamiento en la cual se encuentra Argentina. Y, remarcó: “Siempre hubo vocación y decisión política de acordar, lo único que buscaba nuestro Gobierno es que este acuerdo no impida el crecimiento, seguir hacia adelante en el proceso de recuperación acelerado que hoy está viviendo la Argentina”. “Esto es lo que buscamos, poder seguir creciendo y en la media que Argentina pueda seguir creciendo obviamente juntar los recursos para pagar, este es el fin último que se busca”, insistió Manzur y reiteró que la negociación la “está definiendo el presidente en el transcurso de la mañana”. Alrededor de las 21 de ayer, y a través de su cuenta en la red social Instagram, el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que “seguimos trabajando” con el FMI. Cerruti, en la tradicional conferencia que suele brindar los jueves, dijo que el Gobierno negocia “hora a hora” un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita continuar “la senda de la producción y del crecimiento” y reiteró que en el caso de que se alcance será enviado al Congreso para su aprobación. Hoy, Argentina deberá afrontar el pago al FMI de U$S731 millones, en concepto de intereses del préstamo por 44.000 millones de dólares que recibió el gobierno de Mauricio Macri. Cerruti sostuvo que “lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante”.

