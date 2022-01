Covid-19: Ahora la Provincia dejará de testear a menores de 60 años sin comorbilidades

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció que a partir de este jueves en la Provincia de Buenos Aires solo se hisopará a personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, tienen una enfermedad de riesgo o están embarazadas. Kreplak aseguró que las personas que no cumplan con aquellos requisitos y que tengan síntomas o sean contactos estrechos convivientes serán considerados como un “caso confirmado por criterio clínico epidemiológico”. “los cuadros (clínicos) son en su mayoría leves” y que el criterio epidemiológico “es más certero y confiable que los testeos, que suelen dar falsos negativo”. El funcionario bonaerense señaló quey que el criterio epidemiológico Kreplak sostuvo que los testeos masivos tenían sentido cuando se registraba “una correlación mucho más predecible entre la cantidad de casos y la cantidad de internados”. “Eso nos llevó en la segunda ola a cerrar la nocturnidad y hacer un cierre de nueve días que nos permitió frenar los casos y que no colapse el sistema”, señaló.

