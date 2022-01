Cascallares y Fabiani encabezaron la entrega de maquinarias y herramientas a emprendedores

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la primera entrega de maquinarias y herramientas del año 2022 en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown”, junto a once emprendedores y emprendedoras de la economía social de nuestro distrito, en el marco del programa Banco de Herramientas. La jornada se llevó adelante hoy viernes 28 de enero en el establecimiento ubicado en Cruz del Sur N°1195 de Burzaco, donde Cascallares y Fabiani concretaron la entrega de las maquinarias pertenecientes al Banco de Herramientas por convenio Municipal, por la ONG Patria al Hombro y de stock del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), a partir de un acuerdo con la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires. “Quiero felicitar a todo el equipo del IMES por el trabajo constante y también a ustedes, vecinos y vecinas emprendedores, por siempre poner lo mejor de cada uno para salir adelante. Quiero que sepan que este lugar, el Incuba Brown, es de ustedes y cuenten con nosotros siempre para seguir trabajando juntos”, remarcó Fabiani. Mientras que Cascallares sostuvo que “estamos muy contentos con esta política de generación de trabajo y comercialización de la economía popular”. “Los felicito porque sabemos cómo emprenden y trabajan. Esperamos que este aporte que hacemos desde el Municipio junto al Estado Nacional sea importante para poder fortalecerlos”, agregó destacando además el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante la actividad se entregaron insumos, equipamiento y herramientas a once emprendedores y emprendedoras del distrito pertenecientes a distintos rubros, entre ellos el gastronómico, textil y herrería. Entre las máquinas entregadas se encuentran soldadoras, amoladoras, taladros de banco, sierras de banco, máscaras de soldar, kits de serigrafía, máquinas overlock, rectas, telas y hornos pizzeros. De la jornada participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano; la concejala Antonella Napoli; el director de la Economía Social, Gonzalo Ruis, y la coordinadora de Capacitación, Carla Guerrieri, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.