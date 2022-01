Filmus y Fabiani recorrieron la planta Danone en Longchamps, donde se firmó un convenio con el CONICET

La empresa Danone y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) firmaron un convenio para la transferencia de tecnología mediante el cual la compañía incorporará en sus yogures una cepa probiótica desarrollada por científicos argentinos. En ese marco, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, la presidenta del directorio del CONICET, Ana María Franchi, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron la planta Danone ubicada en la localidad de Longchamps, donde se firmó un convenio para la transferencia de tecnología entre la empresa privada y el Estado nacional. La jornada se llevó adelante en la planta ubicada en la avenida Berlin N°50, donde Fabiani, FIlmus y Franchi fueron recibidos por la gerente general de Danone, Marian Helou; la directora de la planta Danone local, Gabriela Bravo, y el director de Asuntos Corporativos, Diego Buranello. En este sentido, luego de la recorrida por las instalaciones, se llevó a cabo la firma entre Danone y el CONICET para la transferencia de tecnología mediante la cual la compañía incorporará en sus yogures una cepa probiótica desarrollada por científicos argentinos, la cual tiene efectos beneficiosos para la salud y el sistema inmune. Además, con el acuerdo se promueve el intercambio de conocimiento de alto nivel en materia de alimentación saludable haciendo foco en el yogur como esencial para la dieta diaria, según las guías alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación. La producción de dichos yogures con la cepa del CONICET se realizará íntegramente en la planta de Danone situada en Longchamps, en Almirante Brown, y a través de la fuerza logística de la compañía, será comercializada en todo el país. “Estamos orgullosos de poder concretar este proyecto en alianza con CONICET y llevar el desarrollo científico a millones de hogares. Danone está presente en el país desde hace 28 años siendo la única compañía en Argentina en ofrecer yogures con probióticos. Esta asociación con el sistema científico argentino reafirma nuestro compromiso con la salubridad y calidad de todo nuestro portafolio” destacó Mariano Helou, gerente general de lácteos Danone. Desde el CONICET, su presidenta, Ana María Franchi consideró que «la colaboración público-privada es fundamental. Nuestros investigadores e investigadoras desarrollan tecnologías, productos y junto a las empresas, trabajando con respeto mutuo, podemos llevarlo a la gente». Mientras que Daniel Filmus subrayó que este es un paso importante más de articulación “público privada ya que la empresa incorporará una cepa probiótica que fue desarrollada por el CONICET que mejora el sistema inmunológico”. “Una alegría recorrer Almirante Brown, desde donde seguimos fortaleciendo el crecimiento científico de nuestro país”, apuntó. “Tenemos un gran trabajo permanente con Danone que es una referencia para nosotros en Almirante Brown y en esta oportunidad participando de la firma de un convenio que significa una verdadera alegría por esta articulación con el CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Este convenio habla de un trabajo mancomunado entre el Estado y una gran empresa, todo para seguir potenciando la innovación tecnológica”, finalizó Fabiani. De la jornada participaron el jefe de Gabinete de Almirante Brown, Leandro Battafarano; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Salud, Walter Gómez, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.