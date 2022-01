Avanza en Almirante Brown la inscripción y selección de aspirantes a la policía bonaerense

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participó de una de las evaluaciones teóricas que se les realizan a las y los aspirantes que se inscribieron para el ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de cara al Ciclo Lectivo 2022. La selección y capacitación de los futuros cadetes se realizan en diferentes sedes, como las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente N°41. “Agradecemos la vocación de querer sumarse a la fuerza para cuidar a los vecinos y vecinas de nuestro distrito. La seguridad para nosotros es un pilar fundamental y desde Almirante Brown vamos siempre a sumar todas las herramientas que contribuyan a prevenir el delito”, expresó Fabiani durante la recorrida. Además del examen teórico, posteriormente se realizarán evaluaciones psicológicas y físicas, para luego, si la situación epidemiológica lo permite, trasladar el ciclo de enseñanza a la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui. De la jornada participaron también la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, entre otras autoridades. Por su parte, Mariano Cascallares destacó que “es muy importante que quienes tengan la vocación de servicio se inscriban, sean protagonistas. Además de las cámaras de monitoreo que instalamos, de las Luces Led, de las Alarmas Comunitarias y de los Totems de Seguridad que colocamos, necesitamos que los hombres y las mujeres de nuestro distrito se comprometan para cuidar a nuestra gente”, aseguró. Las inscripciones continúan abiertas y se realizan a través de la web www.mseg.gba.gov.ar o en el Municipio de Almirante Brown, escribiendo al correo almirantebrowningresopolicial@ gmail.com o bien llamando al 2206-1325 o por Whatsapp al 11-5661-3583. Nuevos requisitos de inscripción Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informaron que se modificaron de manera excepcional los requisitos de ingresos para la incorporación correspondiente al año 2022. En este sentido, se permitirá el ingreso de aspirantes a cadetes de hasta 29 años de edad cumplidos antes del 1° de julio del corriente; y de aspirantes a cadetes con 17 años de edad debiendo cumplir los 18 años de edad hasta el 30 de junio inclusive del corriente año. Asimismo, se autorizará con carácter excepcional el ingreso de aspirantes a cadetes que adeuden materias del último año del nivel secundario, las cuales deberán ser aprobadas antes de la fecha de finalización del curso correspondiente. La no aprobación de las materias dará lugar a la exclusión.

Both comments and pings are currently closed.