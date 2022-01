El municipio sumó puntos de inscripción a las Becas Progresar: Hay plazo hasta el 31 de enero

El Municipio de Almirante Brown incorporó puntos itinerantes de inscripción para las becas educativas “Progresar”, cuya fecha de inscripción está abierta hasta el 31 de enero, al tiempo que destacó que ya son más de 400 mil los estudiantes que se sumaron a la iniciativa en todo el país. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani remarcaron que la propuesta, dirigida a jóvenes de 16 y 17 años que estén matriculados en una escuela pública de gestión estatal y para quienes manifiesten el compromiso de volver a la escuela a terminar sus estudios, tiene como objetivo acompañar a los estudiantes a través de un incentivo económico y un importante estímulo personal que le permitirá avanzar en sus estudios hasta completarlos. En este sentido, las inscripciones en Almirante Brown estarán abiertas hasta el próximo 31 de enero de 2022, a través de la página: www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. “Todavía quedan unos días para que los estudiantes de Almirante Brown se sumen a las Becas Progresar, una iniciativa realmente importante que apunta a que los chicos y chicas avancen en sus estudios hasta concluirlos. Por ese motivo pusimos a disposición distintos puntos itinerantes para llegar con la iniciativa a todos los rincones del distrito”, remarcó Fabiani. Quienes estén interesados pueden asesorarse de 8 a 16 en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local, ubicada en la Casa Municipal de la Cultura, situada en Esteban Adrogué 1224; en el punto fijo de Longchamps, en Emilio Burgwardt 951 los martes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 14 horas; y también en los “Puntos Joven” ubicado en las doce delegaciones de 10 a 14 horas, los miércoles y viernes. Finalmente, el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó la “decisión política del Gobierno Nacional de acompañar a los estudiantes, generando oportunidades para la reinserción escolar e igualando derechos por una educación pública de calidad”.

Puntos itinerantes Con el objetivo de reforzar el alcance del programa, el Municipio de Almirante Brown sumó nuevos puntos itinerantes en la última semana de inscripción, los cuales están distribuidos en distintos puntos de la Comuna. Entre ellos, el Club social y Deportivo “7 de Agosto” en Solano (Rosa 6099), que tendrá un stand informativo el miércoles 26 de enero de 16 a 19 horas; el jueves en la Asociación Deportiva Malvinas Argentinas (Macedonio Rodríguez y Magnolia) de 9 a 13 horas; y el viernes en la Sociedad de Fomento “Mi Horizonte” de Claypole (Glicina 5777) de 10 a 13 horas. También durante el viernes 28 de enero se brindará información en el club Defensores de Calzada (Arturo Illia 4160) de 17 a 20 horas y en el comedor popular ubicado en Pueyrredón 788, de Burzaco, de 10 a 13 horas; mientras que el sábado se hará lo propio en el Centro Cultural “El Ciclón de Burzaco” (J.V González 2032) de 17 a 22 horas. Finalmente, el lunes 31 de enero el punto itinerante se trasladará a Don Orione, a la Asociación Civil “Los Angelitos” (Aconquija 997) de 17 a 20 horas. Requisitos Desde el Municipio de Almirante Brown informaron que los requisitos para acceder a la beca es tener entre 16 y 17 años, estar matriculad@ en una escuela pública de gestión estatal y manifestar el compromiso de volver a la escuela. Se deberá también acreditar la identidad mediante el documento, ser ciudadano argentino nativo, por opción o residente legal en el país en un tiempo no inferior a dos años previos a la solicitud. Además, el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no debe superar tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina, sin excepción, y las becas no son compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Embarazo ni con otros programas sociales. Por otra parte, los requisitos para la permanencia de dicha beca son acreditar asistencia en forma trimestral como condición necesaria para el fortalecimiento de los aprendizajes y lograr la terminalidad. Y también comprobar aprendizajes en las diferentes materias, según el año de estudios que corresponda. La iniciativa es impulsada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una estimulación para la finalización de los estudios, a través de un trabajo articulado con la Comuna, puntualmente con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud. La suma otorgada se brinda durante doce meses y está sujeta a la matriculación, el cumplimiento de la asistencia y al rendimiento académico.

Both comments and pings are currently closed.