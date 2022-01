El exitoso modelo de zoonosis se réplica en provincias argentinas y países de latinoamerica

Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown recibe cada vez más visitas de delegaciones con equipos veterinarios de municipios bonaerenses, provincias argentinas y países latinoamericanos interesados en conocer y replicar el modelo sanitario que se implementa de forma exitosa en nuestro distrito. En ese contexto, el Municipio de Almirante Brown recibió en Zoonosis a un equipo encabezado por una veterinaria oriunda de México que viajó a nuestro país atraída por las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito. Las mismas posicionaron a Almirante Brown como el primer Municipio No Eutanásico del país y referente de todo América Latina. La visita se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Martín Fierro N° 33, esquina avenida Monteverde de Burzaco, donde la veterinaria Flor García dialogó con los directivos y profesionales que trabajan en Zoonosis Brown para conocer las instalaciones edilicias recientemente ampliadas por el Municipio, el recurso humano y su operatividad técnica. Cabe destacar que Zoonosis Brown inició su política de Control Ético de la Sobrepoblación de Perros y Gatos en el año 1996 de la mano de la entonces intendenta Hebe Maruco, quien dio inicio a estas acciones masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, tempranas y abarcativas que ya superó el récord de 300.000 castraciones hasta 2019 y realiza más de 30 mil castraciones anuales. . En este sentido, la profesional oriunda de San Juan de Río, una ciudad mexicana ubicada en el Estado de Querétaro, remarcó que “en México no existe ninguna política pública como esta”, al tiempo que remarcó que su objetivo es “incorporar muchos conocimientos para llevarlos a mi país y poder implementar el trabajo que se realiza en Brown”. “La verdad que estoy muy feliz por el trato recibido y por todo lo que aprendí. Hay muchos profesionales que trabajan con mucho amor y con un compromiso por la vida de los animales gigantesco”, expresó García. Cabe mencionar que con estos mismos objetivos en los últimos meses Zoonosis Brown recibió la visita de funcionarios del área de Salud de distintos municipios y provincias de nuestro país, entre ellos de la Ciudad rionegrina de Bariloche; de la provincia de Catamarca, y también de los partidos bonaerenses de La Costa, Tandil y Luján, entre muchos otros. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó en esta línea que “somos el primer municipio no eutanásico del país y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es modelo de muchos profesionales de todo el país y también ahora de la región que se acercan para conocer cómo trabajamos y replicarlo en sus distritos”. Finalmente, el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que “Zoonosis Brown es nuestro orgullo”, al tiempo que recordó que hace unos meses finalizó una importante puesta en valor de las instalaciones que incluyó la remoción de todos los caniles para ampliar el quirófano de gatos, una nueva sala de pre y post quirófano, oficinas administrativas, salón de espacios múltiples y patio interno.

