Fuerte protesta contra Edesur, encabezada por el Municipio de Lomas

Funcionarios, concejales, organizaciones sociales y vecinos de Lomas participaron de una movilización frente a la sede central de Edesur, ubicada en CABA, para protestar por los reiterados cortes de luz y las deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Bajo la consigna “30 años fueron suficientes, basta de Edesur y Edenor”, se realizó una radio abierta en la que se escucharon diferentes testimonios que hicieron hincapié en las dificultades que vienen atravesando en los últimos tiempos. “No son apenas minutos, son largas horas y también días que padecemos su falta de inversión y el nulo interés por encontrar una solución al servicio ineficiente que brindan. Jamás pensaron en las personas electrodependientes que necesitan la luz para vivir, tampoco podrían comprender la falta de luz en los clubes, espacios de contención y compromiso social a los que golpearon duro con tarifazos”, expresó la intendenta interina, Marina Lesci, quien agregó: “La luz es un derecho y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias entre todos y todas”. La Asociación Argentina de Electrodependientes, Asociación Civil por la Inclusión Energética, Red Nacional de Multisectoriales, CGT Regional Lomas, CTA de los Trabajadores Lomas, Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Frente Sindical Regional Sur, Unión de Usuarios y Consumidores, CFP Nº406, Inquilinos Agrupados y la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB) fueron algunas de organizaciones que participaron del encuentro. Mauro Stefanizzi, presidente de Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), instó a la sociedad y las distintas agrupaciones a “tomar conciencia” y poner en agenda el reclamo, y anticipó que “durante los próximos meses llevaremos adelante diferentes actividades que concluirán en mayo con una audiencia nacional”. “Estatización ya”, “Basta de cortes de luz” y “Sin luz no hay vida, no los apaguen” fueron algunos de los carteles que llevaron los manifestantes. “Se cumplen 30 años de este mal servicio que cobra impuestos a grandes sumas de dinero sin hacer ninguna inversión. Las altas temperaturas y los cortes de luz que vivimos la semana pasada generaron múltiples complicaciones a los vecinos, vecinas y comerciantes de distintos barrios”, remarcó el concejal del Frente de Todos, Claudio Morell, quien agregó: “La luz nos atraviesa en todas las áreas de nuestras vidas, por eso que seguimos llamando e invitando a la gente para que se sume a esta lucha colectiva que es por una causa justa y noble”. En febrero se van a cumplir 30 años del proceso de privatización del servicio eléctrico para el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por el entonces presidente Carlos Menem mediante el traspaso a empresas privadas de todas las tareas de generación, distribución y comercialización que desarrollaba la estatal Segba.

