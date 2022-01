Luego de la ola de calor, por fin la lluvia trajo algo de alivio

Este domingo se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada, una temperatura de 21 grados de mínima y 32 grados de máxima, y vientos del sector norte rotado al sureste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El lunes continuará el mal tiempo con tormentas aisladas durante la madrugada y luego tormentas y lluvias, lo que profundizará el descenso de la temperatura hasta llevar a la mínima a 20 grados y a la máxima a 24. El martes seguirán las lluvias y la temperatura se ubicará en 19 grados de mínima y 23 grados de máxima. Además, un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para diversas zonas de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. El parte del organismo abarca las ciudad de Baradero, Campana, Ramallo, San Fernando, San Pedro y Zarate, en Buenos Aires; y Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Victoria, en Entre Ríos. El aviso fue lanzado a las 5.54 y tiene una validez de tres horas.

