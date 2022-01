Ejecutivo y concejales de Lomas de Zamora reclamarán el próximo martes a Edesur

Un total de 70.331 clientes de las concesionarias EDESUR y Edenor permanecían este domingo a la mañana sin suministro eléctrico, con las altas temperaturas alcanzadas estos días las localidad del conurbano se vieron muy afectadas por los cortes del suministro de energía, , en este contexto el ejecutivo y concejales de Lomas de Zamora realizarán una jornada de reclamos a EDESUR. El concejal Carlos Morel comentó “Hay casi 10 mil usuarios, 10 mil familias que hoy no tiene un buen servicio de electricidad, esta semana fuimos a Edesur de Lomas de Zamora a reclamar que el servicio se mejore, y el martes que viene vamos a Edesur central para hacer una radio abierta y seguir proponiendo lo mismo, y también desde ADUC Asociación de Consumidores, vamos hacer una demanda contra la empresa por abandono de persona y por dar un mal servicio” http://laestaciononline.com.ar.leon.avnam.net/wp-content/uploads/2022/01/VID-20220115-WA0015.mp4 Asi mismo la Concejala Vilma González agregó : “Estuvimos con Marina Lesci encabezando, la verdad es una preocupación para todos, por que es el día a día y es algo mas de 30 años que nos viene afectando, es como que nos pusimos todos al frente de este problema para dar la solución” Carlos Morel también aseguró :”Para los que somos de Ingeniero Bunge teníamos en Puente La Noria una delegación de Edesur, cuando llegó Macri al gobierno lo primero que hizo fue cerrarla, todas las multas que le pusieron durante los 4 años del macrismo, se las condonó y nunca pagó, la empresa Edesur es de Nicolás Caputo, testaferros de Mauricio Macri. ¿Cómo se puede reclamar? Están los teléfonos de Edesur, la oficina de consumidores de Lomas de Zamora que toman el reclamo, también hay un formulario donde si a vos te cortan la luz 2 veces por semana mas de 3 horas, vos podes reclamar un resarcimiento de 10 mil pesos por cada afectado. Vilma González cerró “Quiero pedirle a la gente que nos acompañé, que no nos deje solo en esto, por que solo no vamos a poder aunque uno haga de todo, si no esta las denuncias de la gente o acercarse la instituciones como estas, como la de Claudio, que sean parte que nos acompañé, que crean que podemos”

Both comments and pings are currently closed.