Alberto Fernández: “Los argentinos contamos con más soberanía”

El presidente Alberto Fernández consideró que los argentinos “cuentan con más soberanía”, al destacar el lanzamiento este jueves al mediodía del primer satélite en miniatura de origen argentino, llamado “General San Martín”; subrayó que “permitirá conectar y ampliar el acceso a internet”, y felicitó la grupo que desarrolló el artefacto por su tarea, en una comunicación directa con Mar del Plata, donde se encuentran las empresas que lo construyeron. “Esto es soberanía, que nosotros podamos conocer cuestiones tan importantes como la climatología de un país que necesita saberlo para desarrollar la agricultura, la ganadería, para salvaguardar a la gente de eventuales ríos que se desbordan, lluvias e inclemencias del tiempo”, señaló el jefe de Estado. Fue lanzado desde Estados Unidos el primer minisatélite de comunicaciones argentino VER VIDEO El aparato puesto en órbita es del tipo PocketQube, tiene un peso de 1 kilogramo y medidas aproximadas de 50mm x 50mm x 150mm, y posee entre otros objetivos “potenciar la productividad del país, colaborar a la tecnificación de procesos, brindar información en línea y de forma remota sobre el estado de cultivos y ganado, y colaborar a reducir los costos en el lanzamiento de satélites”. Para el desarrollo del picosatélite, que forma parte de un proyecto de la empresa marplatense InnovaSpace, “el Ministerio de Desarrollo Productivo destinó casi 50 millones de pesos, además de facilitar la generación de un nicho de negocio incipiente para el país”, añadió la Casa Rosada en un comunicado. “Admiren a los que están en Mar del Plata, que son argentinos con una enorme vocación de ver crecer a su patria, de conectar a su patria y por llegar a lugares donde a veces internet no llega. Internet hace al desarrollo de un país y es algo a lo que debe acceder cualquier argentino“, remarcó el jefe de Estado. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el lanzamiento del primer satélite miniatura de origen argentino demuestra que “la salida no es por Ezeiza”, sino trabajar y “darle oportunidades a los jóvenes” a partir de políticas públicas e “incentivos concretos”, al participar del lanzamiento del primer picosatélite de América Latina. “El lanzamiento de este satélite, el General San Martín, es el resultado de un conjunto de cosas: tener una política pública, como la Ley de Economía del Conocimiento que pusimos en marcha en 2020, dar incentivos concretos a un sector que tiene una capacidad enorme para generar valor, puestos de trabajo calificados, darle oportunidades a los jóvenes y mostrarles que la salida no es Ezeiza sino trabajar acá y mostrar el potencial“, aseguró Kulfas en el marco del acto en el cual estuvo presente de manera virtual. El ministro de Desarrollo Productivo participó, junto con la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, del lanzamiento del primer satélite miniatura de origen nacional, llamado “General San Martín”, que salió desde el Centro Espacial Kennedy en la base Cabo Cañaveral (Estados Unidos) y brindará acceso a Internet a productores agrícolas de zonas rurales de todo el país. El presidente saludó por videoconferencia a los jóvenes desarrolladores del satélite. Foto: Presidencia La ceremonia se desarrolló en la sede de la empresa Innova Space en Mar del Plata, desde donde el CEO y docente Alejandro Cordero siguió el histórico hecho junto a alumnos que participaron de la iniciativa y funcionarios, que concurrieron de forma presencial y virtual según cada caso. Para el desarrollo del picosatélite, que nació en la Escuela Técnica N° 5 de la ciudad costera, “el Ministerio de Desarrollo Productivo destinó casi 50 millones de pesos, además de facilitar la generación de un nicho de negocio incipiente para el país”, según comunicaron desde Casa Rosada. En ese sentido, Kulfas destacó la importancia de los programas Potenciar y Soluciona, y reiteró: “Esto parte de una política pública, de una visión estratégica, equipos de trabajo comprometidos e instrumentos de financiamiento concretos”. Varios funcionarios del Gobierno estuvieron presentes para presenciar el lanzamientoFoto: Alejandro Moritz “Nada de esto se realiza si no están los emprendedores, los jóvenes, los que apuestan al crecimiento”, agregó. Además, destacó que desde el Gobierno han hecho “una apuesta muy fuerte por todo lo que es el sector satelital” y detalló que actualmente hay “más de 21 proyectos” de este tipo siendo financiados, que implican una inversión de alrededor de “200 millones de pesos”. Y remarcó: “Aspiramos que este sector tan importante para Argentina pueda aprovechar la economía del conocimiento para apoyar otros sectores, como en este caso el sector agroindustrial”. Para finalizar, el ministro de Desarrollo Productivo aseveró: “Esta es una muestra muy clara de todo lo que podemos hacer argentinas y argentinos unidos, salir de la idea de que nos salvamos con la especulación financiera. Nos salvamos creciendo todos los días”. Hacia el espacio: el momento en que el cohete que traslada al primer minisatélite argentino se prepara para partir. Foto: Alejandro Moritz Por su parte, Raverta, que se encontraba de manera presencial en el evento en Mar del Plata, destacó que Argentina tiene “un proyecto de país” que “pone en valor” el esfuerzo de la comunidad educativa. Minutos antes del lanzamiento del satélite, afirmó que el Gobierno nacional lleva adelante “un proyecto de país que pone en valor ese esfuerzo que hacen los estudiantes, los profesores, la comunidad educativa para gestar proyectos que trasciendan“. En línea con eso, recordó que recientemente se amplió el programa Progresar “para que los chicos y las chicas de 16 y 17 años terminen el secundario porque creemos en que la escuela secundaria obligatoria en Argentina ofrece estas oportunidades”. Para cerrar, indicó: “Estemos orgullosos de que nuestros chicos y las chicas de la escuela pública puedan trascender el límite de lo posible con un proyecto laboral, científico y de vida”.

