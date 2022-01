Detuvieron al hijo de Antonio Ríos por abuso sexual en Lomas

Detuvieron a un hombre de 31 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina de 8, en Lomas de Zamora. Se trata de uno de los hijos del cantante Antonio Ríos. La denuncia del hecho tuvo lugar el pasado 25 de octubre del 2021 cuando la madre de la menor toma conocimiento de que su hija había sido abusada sexualmente por su ex cuñado. La pequeña era obligada bajo amenazas de “si vos contás algo yo mato a tu mamá” y bajo la intimidación de arma de fuego -ya que el sujeto pertenece a la Policía de la Ciudad- a que le realice sexo oral en reiteradas oportunidades aprovechando que su madre estaba trabajando. La menor vivió este calvario en la casa de sus abuelos maternos, en la calle Flores Sánchez al 1.400, en Lomas de Zamora. Precisamente en la planta alta de la propiedad, donde vivía el abusador, según indicaron fuentes policiales al portal L A UNION. Fue a través de tareas de campo, previo al oficio judicial, que se efectiviza la orden de detención. Este sábado lo detuvieron en Lisandro de La Torre y Ex Camino Negro, estación de servicio “Las Américas” que dieron con el. Es identificado como Arnaldo Daniel Ríos, de 31 años, quien además es hijo del reconocido músico Antonio Ríos. El operativo estuvo a cargo del Comisario Mayor y jefe de la DDI de Lomas, Sergio Ariel Gómez. El sujeto es imputado por el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente (reiterado) que por las circunstancias de modo y duración configuran un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima”. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 del departamento judicial de Lomas de Zamora.

Both comments and pings are currently closed.