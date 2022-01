Registran un avance del %85 las obras de cloacas para 11 mil vecinos de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente interino Juan Fabiani, informó que merced a la tarea conjunta con AYSA y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, avanzan las obras de extensión de la red de cloacas en diferentes barrios y localidades de nuestro distrito. Entre los trabajos que registran un destacado avance en este inicio del año 2022 se encuentra la construcción de la Red Primaria Cloacal de los barrios Libertad y Don Orione Viejo que cuenta con un presupuesto de 222 millones de pesos y que le brindará servicio a más de 11 mil vecinos. Desde el Municipio browniano precisaron que esta obra que permitirá brindarle un servicio esencial a toda esa zona, registra un avance del 85 por ciento por lo que se concluirá en el transcurso del presente año. Mariano Cascallares destacó que la extensión de este servicio esencial “es una realidad merced al trabajo conjunto de la Comuna browniana con el Ministerio de Infraestructura bonaerense que viene realizando una inversión muy importante en infraestructura cloacal tanto en el interior provincial como en el Conurbano”. En ese sentido, Cascallares resaltó la articulación con el ministro Leonardo Nardini para avanzar con estas mejoras. En Almirante Brown en los últimos años AYSA en forma conjunta con el Municipio viene ejecutando obras de cloacas en localidades como Burzaco, Claypole, San Francisco Solano, Rafael Calzada, San José y Adrogué, entre otras. Finalmente, el plan cloacal del Ministerio de Infraestructura bonaerense implica una inversión total de 790 millones de pesos beneficiando a 40 mil habitantes de Almirante Brown (Don Orione), General Guido, Cañuelas, Benito Juárez y General Rodríguez.

Both comments and pings are currently closed.