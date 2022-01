Comienza una nueva etapa de Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior convocó para este lunes a las empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo, para firmar los acuerdos alcanzados para la puesta en marcha de una nueva etapa del programa Precios Cuidados, que contiene un total 1300 productos y aumentos promedio de 2% mensual. El programa vigente desde octubre pasado venció formalmente el viernes, mientras que el nuevo entendimiento –acordado con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes- tiene una extensión anual con revisiones trimestrales y aumentos mensuales. Desde la secretaría que conduce Roberto Feletti se destacó que esta nueva etapa de Precios Cuidados surge producto de un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado, que es la intención desde el primer momento al asumir la gestión en octubre pasado. El Gobierno busca garantizar una canasta amplia, diversa, con precios accesibles y con bienes de calidad, siempre representativa del consumo promedio de los argentinos. Para este trimestre, el nuevo acuerdo contempla un aumento promedio de 6%, es decir que se podrán actualizar valores a un ritmo de 2% mensual. Foto Pablo Añeli). “Hay predisposición al diálogo y el Gobierno plantea que busca garantizar una canasta amplia, diversa, con precios accesibles y con bienes de calidad, siempre representativa del consumo promedio de los argentinos”, explicaron fuentes de la Secretaría de Comercio Interior. Tras el vencimiento del congelamiento En octubre el Gobierno -a través de la Secretaría- dispuso un congelamiento mediante una resolución, debido a que se habían registrado en las ultimas semanas de septiembre y primeras de octubre “aumentos desmedidos” en productos de consumo masivo. “La intención desde entonces es dialogar para acordar -aseguraron- y desde el primer día se trabaja con todas las empresas y las cámaras para lograr consensos como los alcanzados esta semana”. La nueva canasta reemplaza al congelamiento que concluyó el viernes y se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes. Los lineamientos básicos de la nueva etapa de Precios Cuidados • Abarcará 1300 productos • Contemplará aumentos promedio de 2 % mensual • Está acordado previamente con las empresas • Tendrá una extensión anual con revisiones trimestrales

