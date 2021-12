El Frente Ciudadano Lomense junto a instituciones y vecinos homenajeó al ex Delegado de Budge

El Frente Ciudadano Lomense junto a instituciones y militantes del Frente de Todos, homenajeó y agradeció al ex delegado municipal Cristian Mingroni por su compromiso, solidaridad y vocación de servicio en beneficio de la comunidad de Ing Budge, en medio de una gran emoción y aplausos se le hizo entrega de un cuadro alusivo. El evento, que se realizó en la sede del Frente Ciudadano contó con la presencia de la concejal del Frente de TODOS Vilma González, el Subsecretario de Gobernanza Ambiental Pedro Procopio, la directora de Forestación Liliana Santarelli y Rogelio Colimba Caceres actual delegado de Villa Lamadrid. Mingroni emocionado habló sobre la importancia que tuvo está agrupación Movimiento Peronista en su vida y el hecho de trabajar en la Provincia muchos años y ahora en la gestión de Martin Insaurralde. Por su parte Vilma González habló de lo importante que fue tenerlo al frente de la Delegación de Budge, más aun cuando uno necesitaba, Cristian estaba para resolverlo y por eso te lo re-mereces. En ese sentido Caceres valoró la miltancia y perserverancia de Mingroni y destacó su trabajo en pos de mejorarle la vida a la gente como tambien lo hacemos hoy nosotros con mucho trabajo en Villa Lamadrid. También la edil hablo sobre los trabajos que ya va proyectando para lomas para mejorarle la vida a los vecinos paso a paso iremos comentando todo lo que venimos haciendo. En ese sentido, mencionó el trabajo en equipo, que según argumentó, es uno de los mejores que existen y lo conduce el jefe de gabinete MartÍn Insaurralde y de la mano de la Intendenta Marina Lesci, de Federico Otermin y de Daniela Vilar vamos a lograr todo lo que soñamos para lomas. Finalmente el momento más emotivo llegó a la hora del brindis dónde no faltaron las lágrimas, por los que ya no están, las anécdotas por los que si estan y acompañan desde siempre, y las risas todo levantaron su copa con fe y esperanza con un deseo que los unía tener un 2022 un poco mejor.

