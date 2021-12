Pinamar: paro de guardavidas en reclamo de paritarias

La Asociación de Guardavidas de Pinamar anunció que este próximo lunes hará un paro total de actividades en los casi 50 balnearios y paradores que integran el sector privado de la costa en ese distrito bonaerense en reclamo de un acuerdo paritario, por lo que recomendó a turistas y residentes no ingresar al mar durante esa jornada. Mediante un comunicado, la Asociación de Guardavidas indicó que ante la negativa de las patronales a recomponer el salario atrasado desde 2019, y debido a incumplimientos de las normas que rigen la profesión, se ha decretado el cese de actividades para el próximo lunes 27. “Les pedimos, por favor, no ingresar al mar durante dicha jornada y agradecemos la comprensión de la penosa situación”, expresó la asociación en el comunicado. El secretario de la organización del sindicato, Fernando Espinach, explicó a Télam que “es un conflicto que viene desde el pasado verano”. “En su momento, y bajo la excusa de que no era una buena temporada, nunca nos otorgaron un aumento de sueldo y nunca obtuvimos la paritaria del 33% basándonos en el costo interanual que consideraba hace 12 meses atrás el sector empresario”. “Es increíble que comencemos una nueva temporada y ya empezamos con un cese de actividades, pero asimismo es inadmisible que los compañeros estén con sueldos de 2019. Los compañeros se merecen un sueldo que esté acorde a las circunstancias actuales y contemple la inflación que hubo durante todo este tiempo”, indicó el referente de los guardavidas. El distrito bonaerense de Pinamar, a 351 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, abarca las localidades de Pinamar, Cariló, Valeria del Mar y Ostende.

