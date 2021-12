Construyen en el COM la nueva Agencia de Seguridad Vial y un circuito para exámenes de conducir

Municipio de Almirante Brown avanza con una nueva obra histórica para las vecinas y los vecinos: la construcción de las nuevas instalaciones para la Agencia de Seguridad Vial y de un nuevo circuito donde se tomarán los exámenes de conducir. Las obras se ejecutan a todo ritmo en un amplio sector del edificio del Centro de Operaciones Municipal (COM) ubicado a metros de la rotonda “Los Pinos” de Burzaco. Los trabajos en el nuevo edificio, con ingreso sobre la calle Junín, fueron recorridos por el diputado bonaerense Mariano Cascallares y por el intendente interino Juan Fabiani. En el lugar, cuyas obras estarán finalizadas hacia mediados de 2022, los vecinos y vecinas podrán hacer todos los trámites vinculados a la Dirección de Tránsito y Transporte, como por ejemplo los relacionados a las licencias de conducir, ya sea evaluaciones prácticas, teóricas y médicas, como así también el retiro de los registros. Y también, lo relacionado al Tribunal de Faltas, con nuevas salas de audiencias y oficinas administrativas. De esta manera, en una parte del predio con entrada por la avenida Monteverde se encuentra el COM con el monitoreo de las cámaras de nuestro distrito, y en la otra, con acceso por la calle Junín, se encontrará el nuevo edificio de la Agencia de Seguridad Vial, que atenderá en la planta baja, y también el Tribunal de Faltas, que funcionará en el entrepiso, además de una oficina dedicada a inspectores. Fabiani subrayó que las obras “avanzan rápidamente, por lo que a mediados del año que viene seguramente ya estén terminadas y listas para empezar a recibir a los vecinos y las vecinas”. “Tenemos un Estado presente que está todo el tiempo buscando soluciones para brindar más y mejores servicios”, agregó el jefe comunal. Por su parte, Mariano Cascallares, subrayó que “seguimos sumando obras históricas para Almirante Brown”. “Estamos a pocos metros de la rotonda “Los Pinos”, donde avanzan los trabajos del nuevo Viaducto de Ruta Nº4, recorriendo en el predio del COM los trabajos de lo que será el nuevo edificio para las oficinas de Tránsito y el Tribunal de Faltas”, apuntó.

