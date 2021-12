Solo cuatro niños y un adulto fueron atendidos en el Hospital de Quemados por heridas leves

Cinco personas, cuatro menores de edad y un adulto, fueron atendidas esta madrugada por heridas leves provocadas por pirotecnia en el Hospital de Quemados, ubicado en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, informó Patricia Gutiérrez, jefa de guardia del centro especializado. Los niños entre 5 y 13 años fueron atendidos por “pirotecnias menores”, como estrellitas, y no requirieron internación; mientras el adulto, de 43 años, manipulaba una consola de pirotecnia, pero tampoco requirió internación, indicaron desde el hospital. “Todos los pacientes son ambulatorios”, indicó Gutiérrez, médica cirujana especialista en quemados y cirugía plástica. “Este año hemos visto que la gente ha tomado conciencia sobre el tema de la pirotecnia. Así que no han habido tantos casos como en años anteriores“, dijo. En este sentido, aseguró que el ingreso de personas al hospital para esta época “viene en caída hace tres o cuatro años. A esta altura, años atrás, ya teníamos 120 casos desde diciembre porque empezaban con los festejos de egresados”.

